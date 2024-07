Neutekajte a zbavte sa týchto vecí. Záchranár radí, ako sa správať, keď vás vonku zastihne búrka

Aj keď si človek neraz myslí, že je pánom všetkého, keď sa začne blýskať, zostane v porovnaní s prírodnými živlami úplne maličký. Udalosti posledných dní ukazujú, že búrky sú naozaj nevyspytateľné a hrozivejšie, než by sa mohlo zdať. Viete, ako sa v takomto počasí správať?

Už nie sú tým, čím bývali

„V rámci klimatickej zmeny sa búrky stávajú silnejšie a intenzívnejšie a je namieste určitá ostražitosť, nie však strach,“ hovorí pre portál Najmama profesionálny záchranár Martin Chyla s dodatkom, že búrky už dávno nie sú tým, čím bývali.

Foto: TASR

Aj keď je podľa jeho slov pravdepodobnosť zasiahnutia bleskom veľmi nízka, výrazne sa zvyšuje vystavovaním sa tomuto javu napríklad tým, že sa pohybujeme v horách v deň s vysokou pravdepodobnosťou vzniku búrok.

Vyhnite sa týmto miestam

Najlepšie je sledovať výstrahy a búrke sa vyhnúť, no ak je už neskoro, najlepšou radou je schovať sa do sucha pod strechu alebo do auta. Ak túto možnosť nemáte, zásadou je nevyčnievať vysoko. „Blesk hľadá najkratšiu cestu uzemnenia. V meste sme teda počas búrky viac chránení okolitými vysokými stavbami, no nikdy nie úplne a preto v tomto prípade vyhľadáme jednoznačne úkryt v budove, čo by nemal byť problém,“ radí záchranár.