Bozkávaním v klipoch pohoršovali svet. Dievčiny z t.A.T.u by ste dnes nespoznali, z Julie je iný človek

Skupina v deväťdesiatych rokoch pôsobila kontroverzne, no vyslúžila si veľkú slávu.

„Nas ne dogoniat," spievali dve mladé dievčiny oblečené v uniformách a v deväťdesiatych rokoch ich počúval celý svet. Ryšavka Lena Katina a čiernovláska Julia Volkova zo skupiny t.A.T.u sa preslávili najmä kontroverzným vystupovaním vo videoklipe svojej najznámejšej piesne. Hoci pohoršovali, zároveň vyvolali ošiaľ nielen v rodnom Rusku, ale aj u nás na Slovensku. Za desaťročia sa poriadne zmenili a najmä v prípade jednej z nich to nebolo prirodzeným vplyvom času.

Inšpiroval sa filmom

Dievčiny už predtým pôsobili v detskej hudobnej skupine a do slávnej t.A.T.u boli vybrané preto, že podľa producenta boli najlepšie zo stoviek, ktoré sa do nej prihlásili. Producenta Ivana Šapovalova pri tvorbe vzhľadu dievčat inšpiroval švédsky romantický film Show Me Love, v ktorom bol zobrazený románik medzi dvoma školáčkami, uvádza Unilad.

Na tejto myšlienke sa producent rozhodol postaviť aj videoklipy, v ktorých sa mladé hviezdy bozkávali. Fanúšikov presviedčali o tom, že majú vzťah aj v reálnom živote. Napokon, aj na základe tohto vznikol názov ich skupiny t.A.T.u. Je to totiž skratka ruskej frázy „Táto [dievčina] ľúbi túto [dievčinu]“. Postupne sa však odhalilo, že to nie je úplná pravda.

Dnes je to už jasné

Až po rokoch sa ukázalo, že svoj vzťah predstierali. Ryšavka Lena aj čiernovláska Julia majú dve deti, pričom Lena vo svojej hudobnej kariére pokračovala. Skupina dievčat sa totiž v roku 2011 rozpadla, ukázala sa však ešte napríklad na zimných olympijských hrách v roku 2014.

Dievčatá mali medzi sebou konflikty, ktoré im zabraňovali v tom, aby svoje kariéry posúvali ďalej spoločnými silami. Po viac ako desiatich rokoch sa rozhodli, že sa opäť spoločne vrátia na scénu. V roku 2022 vystúpili na štadióne v Minsku. Julia sa viditeľne zmenila, keďže má za sebou niekoľko plastických operácií. Aj Lena však prešla zmenou a istotne by ste ju po toľkých rokoch nespoznali.

Julia Volkova dnes: