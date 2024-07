Zbadal ju v bufete a úplne ho očarila. Herečka Lucia Vráblicová sa po rozvode riadi dôležitým heslom

Smiali sa, že má doma zajačika, no ona vek nikdy neriešila. Obľúbená herečka Lucia Vráblicová prežila po boku svojho o osem rokov mladšieho manžela vyše dve desaťročia a vždy hovorila, že sa pri ňom nebála zostarnúť. Hoci roky žila v harmonickom manželstve, dnes otvorene hovorí, že nastala v jej živote nová kapitola. „Niečo sa končí, niečo nové sa začína,“ vraví otvorene herečka, ktorá po rozvode opäť hľadá svoje šťastie. V ťažkých časoch sa riadi heslom, ktoré môžu byť inšpiráciou pre mnohých ľudí.

Sudičky boli štedré

Jej starí rodičia boli ochotníckymi hercami, babička dokonca písala básne a umelecké gény zdedila aj Lucia. Už ako dieťa bola hviezdou besiedok, Hviezdoslavových Kubínov, Puškinových pamätníkov a všetkých súťaží. Kolegovia neskôr Lucke hovorili, že sudičky k nej boli veľmi štedré a pánbožko jej nadelil talent, ktorý nenechala len tak.

„Tak sa mi zapáčilo toto povolanie, že som išla na konzervatórium a netajím sa teda tým, že matematika nebola moja silná stránka (smiech). S podporou rodičov a starých rodičov som sa tam dostala a hneď po konzervatóriu po letných prázdninách som nastúpila do divadla Nová scéna,“ spomínala v Rádiu Regina Lucia, v ktorej videl Jozef Bednárik obrovský potenciál. Práve v divadle spoznala svojho osudového partnera, hudobníka Viktora, ktorý na Novej scéne hral beatlasáka Paula McCartneyho.

Láska z bufetu

„Tam preskočila iskra. Bola to láska na prvý pohľad,“ hovorila herečka, ktorú neodradilo ani to, že bol Viktor o osem rokov mladší a úplne iný typ muža, s akým zvykla chodiť. „Zjavom, aj keď som vždy mala rada tmavých mužov a on je blonďák. Očarilo ma však jeho správanie. Doteraz je tichý, veľmi milý mladý muž,“ hovorila ešte v roku 2005 pre denník SME Lucia, ktorá zase Viktora upútala svojou charizmou. „Vchádzal som do bufetu, zbadal som ju tam a celkom mi učarila,“ spomínal.

Lucia Vráblicová bola jedináčikom a hovorila si, že keď jej rodičia nemohli mať viac detí, ona bude mať aspoň tri. Keď však mala 21 rokov, lekári jej povedali vetu, na ktorú nikdy nezabudla: „Deti pravdepodobne nikdy mať nebudete.“