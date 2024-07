Lekár, ktorého sledujú milióny: Nevykladajte si nohy na palubnú dosku. Táto žena prežila len zázrakom

Pohodová jazda, za oknom svieti slnko a úplná pohodička nastane, keď si vyložíte nohy na palubnú dosku. Zdá sa vám táto situácia známa? Aj keď to pre mnohých znie ako idylka na ceste, odborníci upozorňujú, že počas jazdy nemôžete ako spolujazdec urobiť nič horšie ako vyložiť si nohy na palubnú dosku. Známy lekár, anestéziológ Myro Figura, ktorého na sociálnych sieťach sledujú milióny ľudí, zverejnil video, ktoré má byť pre všetkých mementom.

Nestihnete ani mrknúť okom

„Pre toto by ste si nikdy nemali vykladať nohy na palubnú dosku. Pozrite sa na pravú stehennú kosť, je kompletne vykĺbená z bedrového kĺbu a vyčnieva cez stehenný sval. Ľavá stehenná kosť je zlomená na polovicu,“ ukázal na príklad odstrašujúceho röntgenu, na ktorom vidieť, že nehoda, počas ktorej mala spolujazdkyňa vyložené nohy, môže mať fatálne následky.

Odborníci upozorňujú, že sila aktivovaného airbagu je obrovská – aktivuje sa v priebehu 30 milisekúnd, nafúkne sa už za 70 milisekúnd. To je čas, kedy spolujazdec nestihne ani mrknúť okom. „Žena z röntgenu to prežila, ale iba zázrakom,“ odkázal anestéziológ Figura a upozorňuje, že ak uvidíte svojho spolujazdca, ako si vykladá nohy na prístrojovú dosku, ihneď ho zastavte.

Pohodlie za to nestojí

„Nespoliehajte sa na to, že veríte svojmu vodičovi, môže to do vás naraziť niekto iný, nie vašou vinou. A stačí malá rýchlosť v meste. Nejde ani tak o rýchlosť, ale o airbagy, ktoré vystrelia z miesta, kde máte nohy,“ upozornil YouTube kanál Plzeňská Jehlárenská, ktorý pridáva videá s komplikáciami a nehodami z ciest.