Keď započul výstrely, schúlil sa nad svoju rodinu. Odvážny hasič obetoval na Trumpovom mítingu svoj život

„Tento druh násilia nepatrí do Ameriky - žiadne násilie do nej nepatrí a to nikdy. Bodka. Žiadne výnimky. Nemôžeme dovoliť, aby sa takéto násilie stalo normou,“ vyhlásil súčasný americký prezident Joe Biden po tom, čo jeho vyzývateľ Donald Trump v sobotu prežil atentát. Počas prejavu na predvolebnom mítingu na Trumpa zaútočil 20-ročný muž z Pensylvánie, ktorý mu spôsobil zranenie ucha. Ďalší dvaja účastníci podujatia utrpeli vážne zranenia, no o život pri útoku prišiel 50-ročný muž, dobrovoľný hasič, ktorý odišiel ako hrdina.

Chránil rodinu vlastným telom

Ako uviedla stanica NBC News, päťdesiatnikom bol bývalý veliteľ dobrovoľných hasičov Corey Comperatore, ktorý bol zanieteným podporovateľom Trumpa a bol nadšený, že mohol byť na sobotňajšom zhromaždení. Bol tam so svojou ženou a dvoma dcérami, ktoré ochránil vlastným telom, keď sa v dave ozvali výstrely.

„Corey zomrel ako hrdina. Corey sa včera večer na tomto mítingu schúlil nad svojou rodinou, aby ju chránil,“ povedal guvernér Pennsylvánie Josh Shapiro, ktorý bývalého hasiča opísal ako dobrého otca, ktorý miloval svoju rodinu a komunitu. „Corey bol z nás najlepší, česť jeho pamiatke,“ odkázal guvernér, ktorého slová potvrdili aj susedia z okolia.

Férový chlap

Paul Hayden, ktorý bol Coreyho sused zhruba 20 rokov, ho opísal ako pohodového chlapíka, s ktorým vychádzal aj napriek ich rozdielnym politickým názorom.

„Vedel, že som fanúšikom Bidena a ja som vedel, že je fanúšikom Trumpa, ale nikdy sme nedovolilo, aby sa politika postavila medzi nás. Vždy sme sa pozdravili, vždy sme sa porozprávali. Niektorí ľudia to berú do extrému,“ odkázal sused, ku ktorému sa pridali aj ďalší. Odkaz jeho dcéry Allyson dojal na sociálnych sieťach mnohých, priznala, že prežila len vďaka otcovi, ktorý obetoval svoj vlastný život.