Po nehode upadla do kómy. Rodičia mladej Alexandry potrebujú státisíce, aby mali dcérku konečne doma

Príbeh 25-ročnej Alexandry Horkavej spoznalo v priebehu pár dní celé Slovensko. Po nehode na mopede, ktorá sa stala počas jej výletu do Nikaraguy, utrpela vážne zranenia, upadla do kómy a zostala odkázaná na pomoc zahraničných nemocníc. Aj keď sa nehoda stala ešte vlani začiatkom decembra, rodičia sa len márne pokúšajú o Alexandrin návrat domov. Sumu na repatriáciu leteckým špeciálom, žiaľ, nemajú šancu dať dokopy.

Išla navštíviť priateľov

„Dcéra išla v Nikarague navštíviť priateľov a počas jazdy na mopede sa jej stala nehoda. Upadla do kómy. Prvotná informácia bola, že komunikuje, ale to bolo len, kým ju nepreviezli do miestnej nemocnice," opisuje pre Korzár chvíle hrôzy Alexandrin otec Igor Horkavý s tým, že v nemocnici nemali potrebné vybavenie, a tak ich milovanú dcéru transportovali do hlavného mesta Managua, kde ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti v bezvedomí až do 22. decembra.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/donioslovensko/posts/pfbid02C4Zd6DfvgXoGX2BVF7bKAjwokafP2yBTpe32tvKQZQfeGVg8kLVDs2sfXFsm8Jk4l

Ďalej sa situácia vyvíjala ešte horšie. „Prvotné informácie boli také, že má 30-percentnú šancu na prežitie. Keď sme ju prvýkrát videli, bolo to strašné, nevedeli sme sa s tým zmieriť," uviedol Saškin otec pre Noviny.sk s tým, že prebúdzať z kómy sa začala až po transporte do nemocnice Penn Presbyterian Medical Center Philadelphia v Spojených štátoch, kde absolvovala potrebné operácie panvy, ruky a cievy v krku.

Túžia po tom, aby mali dcéru konečne doma

Všetko doteraz hradila americká zdravotná poisťovňa, v ktorej bola vďaka štúdiu v zahraničí Alexandra poistená. Žiaľ, lekári hovoria, že už vyčerpali možnosti, ako jej v tejto chvíli pomôcť. „Čaká, ako sa vyjadria lekári k jej repatriácii na Slovensko. Je v najnižšom štádiu vedomia, vníma svet okolo seba, vie rozoznávať veci. Nedokáže hýbať ľavou nohou a rukou, komunikácia s Alexandrou nie je žiadna," dodáva rodina, ktorá zo všetkého najviac túži po tom, aby svoju dcéru mali konečne na Slovensku.

Pomocnú ruku podala aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, ktorá je ochotná prijať a poskytnúť Alexandre potrebnú zdravotnú starostlivosť. Problémom však zostáva prevoz.

Suma, ktorú nemajú