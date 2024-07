Španieli potvrdili svoju dominanciu. Porazili Angličanov a stali získali titul majstrov Európy

Futbalisti Španielska získali štvrtýkrát titul na majstrovstvách Európy a osamostatnili sa na čele historického rebríčka. V nedeľňajšom finále na Olympijskom štadióne v Berlíne zvíťazili nad Anglickom 2:1 vďaka gólom Nica Williamsa zo 47. a Mikela Oyarzabala z 86. minúty. Za „Albion“ vyrovnal na priebežných 1:1 Cole Palmer. Španieli sa predtým tešili z trofeje Henriho Delaunaya v rokoch 1964, 2008 a 2012.

„La Furia Roja“ tak premenila na titul aj tretiu finálovú účasť za uplynulých päť kontinentálnych šampionátov. Z piatich účastí v boji o titul vyhrala štyri. Angličania sa dostali do finále druhýkrát za sebou. Pred troma rokmi podľahli Talianom až po penaltovom rozstrele.

Finále /Olympijský štadión, Berlín/: Španielsko - Anglicko 2:1 (0:0) Góly: 47. Williams, 86. Oyarzabal - 73. Palmer. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Olmo - Kane, Stones, Watkins, 71.000 divákov. Španielsko: Simon - Carvajal, Le Normand (83. Nacho), Laporte, Cucurella - Rodri (46. Zubimendi), Ruiz - Yamal (89. Merino), Olmo, N. Williams - Morata (68. Oyarzabal) Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Guehi - Saka, Mainoo (70. Palmer), Rice, Shaw - Foden (89. Toney), Bellingham - Kane (61. Watkins)

Do španielskej zostavy sa vrátili po kartových trestoch obrancovia Carvajal a Le Normand. Southgate nasadil na ľavý kraj od začiatku Shawa, ktorý nahradil Trippiera. V úvodnej desaťminútovke sa ani jeden tím nehrnul do ofenzívy, hralo sa medzi šestnástkami a od začiatku s dôrazom na osobné súboje. V 12. minúte sa dostal do šestnástky Williams, ktorý si chcel kľučkou obhodiť Stonesa, no ten sa mu šmýkačkou hodil do strely. Z následného rohu skúsil zakončiť „polonožničkami“ Le Normand, ale mieril vedľa.

Gól v prvom polčase nepadol

Aj Angličania si z prvého nebezpečného výpadu vybojovali roh, ten však odvrátil Morata. V 24. minúte Kane vysunul Shawa, ktorý si v pokutovom území prehodil loptu cez šmýkačku Carvajala, posunul ju, ale ani jeden z troch Angličanov vo vápne sa nedostal k zakončeniu. Hra bola zviazaná taktickými pokynmi, ktoré oba tábory dodržiavali do bodky najmä v defenzívach a tak bolo pred šestnástkami len veľmi málo miesta i času niečo vymyslieť. Po polhodine tak bolo dokopy len päť striel, štyri zablokované a ani jedna na bránu.