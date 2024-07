Preslávilo ho hovoriace auto aj červené plavky. David Hasselhoff našiel šťastie pri mladšej fanúšičke

Preslávil sa účinkovaním v akčnom seriáli Knight Rider a nezabudnuteľný je aj ako odvážny plavčík Mitch Buchannon v mimoriadne obľúbenej Pobrežnej hliadke. Umelec, ktorý sa v 80. a 90. rokoch minulého storočia stal seriálovou ikonou, dosiahol úspech aj v oblasti hudby. Na konte má hity ako Do The Limbo Dance, Crazy for You, Looking for Freedom či Hooked on a Feeling. Americký herec David Michael Hasselhoff sa 17. júla dožíva 72 rokov.

Cez čašníka až na filmové plátna

David sa narodil v americkom meste Baltimore. Už od detstva navštevoval hodiny herectva, spevu aj tanca. Popri štúdiu na Oakland University a neskôr na California Institute of the Arts si privyrábal ako čašník a model. Prvý väčší úspech zaznamenal v roku 1975, kedy sa mu podarilo získať úlohu doktora Snappera Fostera v seriáli Mladí a nepokojní (The Young and The Restless).

Divákov v Spojených štátoch aj v zámorí oslovil ako Michael Knight zo seriálu Knight Rider (1982–1986), ktorý bojuje proti všetkým druhom zločinu s pomocou super auta KITT. V roku 2008 vzniklo aj pokračovanie seriálu s názvom Knight Rider: Legenda sa vracia (Knight Rider). Hasselhoff v ňom však získal už len vedľajšiu úlohu.

Rolu podvodníka si vyskúšal vo filmovej kriminálnej komédii Aféra Cartier (The Cartier Affair, 1984) a do postavy detektíva sa prevtelil v horore Teror na londýnskom moste (Bridge Across Time, 1985).

Šarmantný záchranár

Americký umelec bol tiež neodmysliteľnou súčasťou populárneho seriálu s názvom Pobrežná hliadka (Baywatch, 1989-2001), ktorý sa stal súčasťou americkej popkultúry a medzinárodným televíznym fenoménom. Hasselhoff v ňom stvárnil skupiny vodných záchranárov Mitcha Buchannona.