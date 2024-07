Túžil po staršej sestre, napokon si vzal mladšiu. Milan Lasica a Magda Vášáryová prekonali aj smrť synčeka

Mal 21 rokov a študoval na bratislavskej Vysokej škole múzických umení, keď sa jeho spolužiačkou stala Emília Vášáryová. Po nadanej herečke túžila celá škola a výnimkou nebol ani Milan Lasica, od ktorého smrti uplynuli 18. júla už tri roky.

Emília, nedostupná bohyňa

„Emília bola veľmi krásna. Všetci sme sa okolo nej začali točiť a každý sme si robili všelijaké nádeje. Ona však bola absolútne nedostupná. Skrátka sa to nedalo preraziť. Pamätám si, že som ju raz pozval do kina, nenechala sa ani chytiť za ruku. Tak už som to potom nechal tak a chodil do toho kina sám. Nikto z nás nemal takú trpezlivosť,“ spomínal podľa portálu Expres na vysokoškolské časy, počas ktorých spoznal aj Emíliinu sestru, vtedy 13-ročnú Magdu. Ani vo sne by mu vtedy nenapadlo, že spolužiačkina malá sestra sa raz stane jeho manželkou a matkou jeho detí.

Krízový siedmy rok

„Magda je mladšia sestra Milky. Keď som ju spoznal, mala asi desať rokov. Takže som dvadsať rokov čakal na ďalšiu Vášáryovú, ale nebolo to plánované,“ opisoval Lasica. Jeho cesty sa so sestrami Vášáryovými na niekoľko rokov rozdelili. Magda našla šťastie po boku herca Dušana Jamricha a Milan Lasica sa zoznámil so Zorou Kolínskou.

Snúbenci Milan a Zora sa vzali v roku 1962, presne v deň, keď ženích promoval na vysokej škole. Lasica až po rokoch priznal, že sa vtedy na svadbu úplne necítil. „Vlastne som sa nechcel ženiť, ale hanbil som sa to povedať,“ spomínal s humorom na manželstvo, ktoré nevydržalo kritický siedmy rok.

„Rozviedol som sa po siedmich rokoch, lebo som kdesi čítal, že je to krízový rok, tak som to chcel dodržať. Bol som veľmi disciplinovaný,“ vtipkoval podľa Plusky. Nevydarené manželstvo mala neskôr za sebou aj Magda. „Bola to moja prvá láska, a tá nie vždy dobre dopadne. Dušan Jamrich bol krásny muž, veľmi dobre vychovaný, pochádzal z veľkej rodiny a mal skvelú mamičku. Možno by som si ho ani nevzala, keby som nemala tak veľmi rada jeho mamu. Rozišli sme sa v dobrom,“ spomínala po rokoch Vášáryová. S Lasicom sa stretla takmer 20 rokov od ich prvého stretnutia. V tom čase jej on tykal, no ona jemu stále vykala.

Servus, Adika!

„Poznali sme sa odjakživa, ale nikdy som sa nezamýšľala nad prvým pohľadom a nejakým iskrením. Bola som mladšia a vždy som ho pozdravila: Dobrý deň, pán Lasica, a on mňa: Servus, Adika! Toto trvalo do mojich skoro 30 rokov. Vykala som mu a on mi tykal,“ prezradila Magda Vášáryová, ktorá chodila Lasicu a Satinského navštevovať do šatne divadla Nová scéna, kde všetci traja účinkovali. Prvé kroky urobil nečakane Lasica.