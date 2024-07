Pobláznila ho Knechtová, šťastie našiel pri Denise. Ivan Tásler tvrdí, že tak čistú lásku ešte nezažil

Ivan Tásler, spevák, skladateľ, gitarista a líder skupiny IMT Smile, oslavuje 45. narodeniny. K hudbe ho motivoval otec Miro, ktorý mal vlastnú kapelu, aj starší brat Miro, ktorý študoval na konzervatóriu v Košiciach. Prešovský rodák maturoval na gymnáziu v Prešove. Desať rokov chodil na klavír do ľudovej školy umenia, na gitare sa naučil hrať úplne sám. „Vždy ma inšpirovali ženy a láska,“ hovoril pre Pravdu Ivan, ktorý má vedľa seba múzu Denisu.

Zamilovaný do Knechtovej

„Bolo to niekedy v roku 1992, keď sa traja ľudia – Miro Tásler, Maťo Migaš, Mirov spolužiak zo základnej školy, a ja – stretávali u nás doma a začali si len tak detsky hrať. Ja som mal vtedy iba 13 rokov, Maťo ešte ani nehral na reálnych bicích, iba búchal po nejakých matracoch. To bol taký ten úplný začiatok,“ spomínal pre SITA Ivan Tásler. Spolu s bratom Mirom začínali v skupine Ruka, z ktorej sa potom v roku 1996 sformovala skupina IMT Smile. Písmena IMT v názve sú skratkou mien Ivan a Miro Tásler.

Súčasťou kapely sa stala aj Katka Knechtová a podľa Ivana bola zvláštnym impulzom, ktorý všetko zmenil. „Istým spôsobom sme boli do seba zamilovaní, no ni­kdy sme spolu nechodili. On mal 17, ja 15, boli sme ešte deti,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ Katka Knechtová.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imtsmileofficial/photos/a.366226416276/10151508460446277/

Očaril Wisterovú

V roku 1998 vydali prvý album Klik-klak, z ktorého sa hitmi stali piesne Nepoznám, Možno si ma pomýliš, či Nedá sa ujsť. Práve pieseň Nepoznám sa zapáčila moderátorovi Julovi Viršíkovi, vďaka ktorému sa zo skupiny, ktorá hrala v detskej izbe, stala kapela, ktorá stála na pódiu. Vďaka šoubiznisu stretol Ivan Tásler aj svoju prvú verejne známu partnerku, Veru Wisterovú. Podľa jej slov ju očaril.