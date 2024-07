Bdiete v noci pre neznesiteľné teplo? Vyskúšajte toto a budete spať ako bábätko

Prebúdzate sa v kaluži potu alebo nemôžete spať vôbec? To je v týchto dňoch realita miliónov ľudí na celom svete. Najkvalitnejšie si v noci oddýchneme v miestnosti vychladenej na 15,6 až 19,4 stupňa Celzia. Ak túto podmienku počas horúcich letných dní nedokážete splniť, budete v noci pravdepodobne bdelejší a váš organizmus sa tak dobre nezregeneruje a neosvieži. Privodiť si tiež môžete viacero zdravotných komplikácií, uvádza CNN.

Ak sa teplu v mieste, kde sa ukladáte na spánok, nedokážete vyhnúť, držte sa aspoň nasledovných zásad:

1. Dodržiavajte počas dňa zdravý pitný režim

Aby ste boli aj v noci hydratovaní. Hodinu či dve pred spaním už však nepite, aby ste sa v noci zbytočne nebudili na potrebu návštevy toalety. Ak sa potrebujete osviežiť, môžu vám na tento účel poslúžiť napríklad aj cmúľanie kociek ľadu.

2. Jedzte pred spaním ľahšie jedlá

hlavne na večeru, pomôže vám to k lepšiemu spánku. Vyhýbajte sa počas dňa jedlám s vysokým obsahom cukru, uhlohydrátov, nasýtených tukov a vlákniny. Neverili by ste, no to môže ovplyvniť kvalitu spánku tiež.

3. Ľahko sa obliekajte a prispôsobte teplotám posteľnú bielizeň

Spite vo voľnom bavlnenom alebo ľanovom priedušnom oblečení, ktoré má chladivý efekt a dobre odvádza vlhkosť. Vyhnite sa syntetickým látkam, ktoré zadržiavajú teplo pri pokožke. V súvislosti s pohodlným spánkom treba myslieť aj na materiál, ktorý bol použitý na výrobu posteľnej bielizne. Majte preto obliečky, ktoré používate iba v zime a ďalšie určené na leto, radí portál Plní elánu.

4. Porozmýšľajte, ako by ste mohli vychladiť vašu spálňu.

Ak počas dňa nastane na chvíľu mierne ochladenie, rýchlo otvorte okná a vpustite vzduch do miestnosti. Na osvieženie vzduchu v spálni vám poslúžia aj ventilátory. Ak pečie slnko počas dňa nepretržite, stiahnite na oknách žalúzie. Pomôže aj pootvárať všetky okná a dvere v byte naraz. Urobte si z času na čas doma prievan.

5. Nepite pred spaním alkohol