Žiada o rešpektovanie osobného priestoru. Dominika Kavaschová dala fanúšikom drsný, ale prívetivý odkaz

Stretla sa s človekom, ktorý nerešpektoval jej hranice a osobný priestor a všetkým, ktorí sa nevedia vpratať do kože, adresovala drsný, ale priateľský odkaz. Dominika Kavaschová, známa svojou veselou a úprimnou povahou so svojimi fanúšikmi rada komunikuje a diskutuje cez svoj Instagram, na ktorom často zdieľa i fotografie a videá zo svojho súkromného života. Herečkini priaznivci tak majú možnosť nahliadnuť doslova do jej obývačky, no zatiaľ čo mnohí to berú s rezervou a naďalej v komunikácii so známou Košičankou rešpektujú isté nepísané hranice, v niektorých jej zdieľanie a prirodzenosť zjavne vyvoláva pocit, akoby sa s herečkou navzájom dobre poznali či dokonca priatelili.

Sranda musí byť, no odtiaľ potiaľ

Nedávny incident Kavaschovú doslova vyplašil. Počas bieleho dňa sa na ňu totiž v uliciach mesta doslova vrhol neznámy človek. Jej odkaz na sociálnej sieti následne zachytil portál Diva.sk. „Prosím vás, ľudia, ktorí ma máte radi a stretnete ma na ulici, ja viem, že máte pocit, keď ma sledujete v telke a na Instagrame, že sa poznáme odjakživa, ale nie je to pravda. Trošku slušnosti by to chcelo a rešpektu voči môjmu osobnému priestoru,“ začala Dominika.

„Myslím to v dobrom, ja si vážim vaše sympatie, som za ne neskutočne vďačná, ale, prosím, netykajme si hneď z fleku a už vôbec ma nestískajte a nepusinkujte, kým vám ja sama nedám impulz. Verte mi, že keď ja sama pocítim nejakú ‚konekšn’​ a bezpečie, urobím to sama, ale naozaj to nie je úplne okej. Predstavte si vás na mojom mieste. Nemyslím si, že by vám to bolo úplne jedno,“ vyznala sa úprimne a priateľsky herečka.

Silné objatia s cudzími ľuďmi podľa jej slov nie sú príjemné nikomu. „Nevravím, sú stretnutia, ktoré sú inšpiratívne, čarovné a aj ja sama sa hneď cítim, že je to vončo, ale taktiež sú stretnutia, kde ma bez zábran chytíte a fyzicky sa na mňa nalepíte a nie je mi to príjemné. Sú isté hranice. Ďakujem za pochopenie. Ďakujem za rešpekt,“ dodala herečka, ktorá si tieto dni užíva s rodinkou pri mori.