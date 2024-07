Ustála chorobu, rozvod aj nepekné reakcie ľudí. Pád na dno naučil Sharon Stone pozerať sa na život inak

Už keď bola malá, bola presvedčená o tom, že z nej raz bude filmová hviezda. Sharon Stone netuší, ako je to možné, no jednoducho to vedela a svojho pocitu, že raz predsa musí byť slávna a bude bývať v dome s točitým schodiskom, sa pevne držala.

Sharon Stone trávi veľa času v ateliéri a so svojou 91-ročnou mamou. Foto: Instagram @sharonstone

Ako však herečka dodáva, bolo to zároveň veľmi zvláštne, pretože bola ako dieťa vždy veľmi hanblivá. „Keď som čítala v kostole nahlas z Biblie, tak som sa hanbila, že mi tiekli slzy. Bola som ten typ dieťaťa, ktoré by najradšej sedelo schované vo svojom šatníku s baterkou a čítalo. Ale vedela som, že raz zo mňa bude hviezda a keď sa to stalo, zrazu som konečne cítila, že som vo svojom skutočnom tele,“ poznamenala pre The Holywood Reporter.

To ju však v roku 2001 zradilo a Sharon utrpela mozgovú príhodu. Z ťažkého stavu sa zotavovala dlhých sedem rokov a ako dnes sama hovorí, absolútne sa za ten čas zmenila.

Reinkarnovaná do rovnakého tela

„Jeden budhistický mních mi povedal, že som sa reinkarnovala do toho istého tela. Mala som skúsenosť so smrťou a potom ma priviedli späť. Deväť dní som krvácala do mozgu a ten sa mi čiastočne presunul k prednej časti tváre, nebol už tam, kde predtým. A keď sa to stalo, všetko sa zmenilo. Môj čuch, môj zrak aj môj hmat. Nemohla som dokonca niekoľko rokov čítať, všetko bolo akoby natiahnuté a všade som videla farebné vzory. Veľa ľudí si myslelo, že zomriem,“ hovorí herečka, ktorej aj lekári dávali len mizivú šancu na prežitie.