Odišla z Telerána a snaží sa podchytiť synovu diagnózu. Lenka Šóošová chodí s Ronaldom pravidelne cvičiť

Stala sa z nej mama na plný úväzok. Lenka Šóošová odišla z Telerána a snaží sa podchytiť nepríjemnú diagnózu svojho mladšieho syna. Malý Ronald má problém, ktorý trápi pomerne veľa detí na Slovensku – ploché nohy. Pravidelne preto s mamou navštevuje špecializované centrum, kde spolu s odborníkmi cvičia.

„V centre sa vždy o nás veľmi pekne starajú, netreba sa báť, nie je to pre deti žiadny strašiak. Syn tam chodí napríklad po rôznych povrchoch a stav chodidiel dieťaťa sa priebežne sleduje,“ približuje moderátorka pre portál Najmama.sk

Chce podporiť ďalšie mamičky

Šoóšová synovu diagnózu netají. Chce totiž podporiť ďalšie mamy, ktoré sa snažia so svojimi potomkami riešiť podobnú situáciu. „Je veľmi dôležité tomu venovať pozornosť, nakoľko má dnes veľa detí problém s chodidlami, ktoré v dospelosti prerastú do ďalší pridružených problémov a ťažkostí. Ja som to, našťastie, podchytila hneď od začiatku,“ hovorí.

Špeciálna obuv

Moderátorka kupuje synovi aj špeciálne vložky do topánok. Do špecializovanej predajne zdravotníckej obuvi zavítali dokonca i nedávno. Lenka totiž chce, aby mal jej Damián nohy v poriadku aj cez leto. „Ploché nohy potrebujú špeciálnu starostlivosť a netreba to podceňovať. Syn má stále nejakú vložku v topánke, aby to chodidlo bolo dobré,“ uviedla pre Najmama.sk.

Rozhodnutie zostať doma neľutuje