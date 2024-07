Na Pohode spadol stan. Nečakaná situácia ľudí zomkla, pomáhali si zo všetkých strán

Areálom festivalu Pohoda na trenčianskom letisku sa v piatok večer prehnali silné búrky a vietor, ktoré spôsobili zrútenie jedného zo stanov. „Najskôr začalo podfukovať a ľudia to vnímali, že sranda, že adrenalín. Potom sa začal stan vetrom nadvihovať a trvalo to pár sekúnd. Ľudia začali kričať a podkýnať sa a utekali do bezpečia – na trávu, čo najďalej od konštrukcie a objímali sa,“ opísal situáciu v stane, ktorý spadol, redaktor magazínu Closer denníka SME.

Padali stĺpy a zosunula sa plachta

„Skrývali sme sa v stane pred ohlásenou búrkou. Organizátori nám oznámili, aby sme sa držali ďalej od kovových konštrukcií. Presunuli sme sa na kraj, keby náhodou stan padal, lebo už sa pri vetre kývali tyče. Potom už začali padať stĺpy a zosunula sa na nás ťažká plachta,“ približuje momenty plné adrenalínu Samuel Bohm, ktorý zo stanu vyviazol bez zranení.

V stane sa v čase incidentu nachádzali desiatky návštevníkov, mnohým sa však podľa svedkov podarilo dostať rýchlo von. Hudba na všetkých stageoch sa vzápätí vypla a na letisku nastal ruch.

Podľa informácií TASR záchranári bezprostredne po nešťastí ošetrili 12 ľahko zranených osôb. Osem z nich transportovali do nemocnice v Trenčíne, štyroch do Považskej Bystrice. Malo by ísť prevažne o zranenia hlavy a horných končatín, všetci zranení sú však mimo ohrozenia života.

Poškodil sa aj veľký stan a stánky s občerstvením

Vietor okrem spomínaného stanu vážne poškodil ešte ďalší z veľkých stanov, ktorý sa z jednej strany pretrhol. Škody utrpeli tiež viaceré gastroprevádzky a stánky s pivom a bez škôd nezostali ani stany účastníkov festivalu vo všetkých stanových mestečkách.

Záchranky okamžite naložili zranených a odviezli ich do dvoch najbližších nemocníc. Foto: Instagram @nvk_jaroslav_novak

Aj keď búrka a vietor zakrátko prešli a organizátori opäť spojazdnili v areáli elektrinu, vydesení ľudia začali z areálu masívne odchádzať.