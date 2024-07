Neuveríte, ako by vyzeral Danko na Pohode. Ukázali, ako by sa na festivale bavili Fico, Kaliňák či Šimkovičová

Mnoho Slovákov túži po národnom zmierení. Ľudia všetkých názorov by si prejavovali rešpekt, slušne diskutovali a nebáli by sa prísť do opozičného tábora. Platí to samozrejme aj pre politikov. Instagramový tvorca známy ako madeinslovakai, ktorý pracuje s umelou inteligenciou, sa zamyslel nad tým, aké by to bolo, ak by sa národne-konzervatívni politici z dnešnej koalície išli zabávať na festival Pohoda. Ten je považovaný skôr za liberálny a opozičný. Výsledky su fantastické.

5. Róbert Kaliňák

Foto: Instagram/madeinslovakai

4. Martina Šimkovičová a Peter Pellegrini

Foto: Instagram/madeinslovakai

3. Erik Kaliňák