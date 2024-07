Na Vianoce opustil ženu kvôli herečke, ktorú ľúbil celý život. Manželstvo Václava Vydru preverili tragédie

Na okne jej nechával karafiáty aj ananás. Václav Vydra mal v tom čase 17 rokov a bol ochotný urobiť všetko, aby si získal srdce jeho kučeravej spolužiačky, herečky Jany Bouškovej. „Trvalo to celkom dlho, až mi Jana povedala, že z toho naozaj nič nebude,“ priznal v jednom z rozhovorov obľúbený český herec, ktorý sa nakoniec oženil s inou herečkou a Jana si tiež vybrala iného partnera. Ich cesty sa opäť spojili náhodou v tom najhoršom čase, keď herečka prišla tragicky o svojho manžela. Keď ju Václav Vydra po rokoch uvidel, bol opäť odhodlaný získať ju, a to až natoľko, že na Štedrý deň opustil svoju manželku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10153840185374819&set=basw.Abqj_1KhVctkwPctVcxZ-gSbT0FJvToqEYgZqQj0vBv6luIHDvvpe-tKqSA7JR_dXgZUOuxjVeb_cwrfH0g4vpr7AVzb4YDG_zR4cq5gHScPUldFqgF_Idrt2HjH9qL93dsdJelrFwcVMkFHLrXl0ktSpqiw0tjaAgLpHsYUJm0b6g&opaqueCursor=AbrXY-c1KvJ-zwJ4dHmkkfdqqV58D0JTgVnitkCwYcJkgi_wHfO_ZcSm7k2c7Rv8tkiJH-EXP6WwBdVsD6JmznrR2tBv11U5p8TkB5Y0PKnhNBvYqyUtv3U9M_XFymK_m8mDK8YR-5bHIbJ_R8luKwK2l8_6hbBa7tX-DGB598JjK6Bs7ava06pH8GmN0ErsxymyhIHdiYmntbAlxmyVV1wtCFHkiddNj8I7Aztrzzf-UiHPQ71q56-l1VbMOIsm6wnLXxmwExoHTrICI5xtqo8ZLkEge5XwLo1r4Iz1LYArqL1dA8JOVLjUxwMuTc9itCPmd040Plu_s_XRWVYeKEV10ppwIQ3-Ikxt8tk7_B3y0auCM7VhJ9MhzcjY-kQE5zkZOQrA1TT3pEC-yILpsOjnbCXetfsABbxSxIn77I4WOk8ANulUMdy4-IRSVI1vNfv3BiW_C70IogGoToi3avGT9X3xP-ViPQfUsxerAPV2filUCe7UYxGOJoot6l9c8ELMd0D6paPB6mZdNkVvSBIeUBr84qIYaS9SlZx7lXiqylkirfQsZzzzbArTnlpzUfsXAn8BkqoSKD-lgK2Bv40i1GWZ6QewDIewAnzG6mlYkrIAlMxZD86bf_a8La8EE5b4Xm66qyodebyMCa0eMHmsuAfBS8tODSnWU4MRvaUfrSIJTz0d8YFVUCYur9U9Kt5s-TguG-whLyfEjK5bhKmquAaN_JPqw5JYTJbSf-o5G6oyicp3X3I9l0sT6w2GJ1s5dbj4ANlYRTY9O0IYiY02aF1-wseqWMBLphnbbRHV3ELtOv9XYdeBR7NbmDTpmVE

Vysnívaný syn

Chcel byť hasičom aj zoológom, no jeho dráhu ovplyvnili rodičia, ktorí azda nemohli byť ani známejší. Václav Vydra sa narodil hereckým hviezdam Dane Medřickej a Václavovi Vydrovi, ktorý bol od manželky o 18 rokov starší. Manželom sa po svadbe narodil syn Václav, no žil iba necelý rok a o ďalšie dieťa sa usilovali ďalších dlhých 10 rokov. Dana Medřická priviedla na svet opäť chlapca a podľa tradície v rodine Vydrovcov mu dali opäť meno Václav.

„Mamičku som veľmi miloval. Bola človekom, ktorý mi bol najbližší, cítil som sa s ňou dobre a úplne vo všetkom som jej veril,“ hovoril pre Český rozhlas. Kým mamička bola preňho všetkým, s otcom mali komplikovanejší vzťah. Vnímal ho skôr ako dedka, s ktorým si nemal čo povedať a okrem iného cítil, ako otec žiarlil na svoju manželku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2571676456188814&set=basw.AbpjtYN5qaFpES728wHbv2DTvO2j3Z4gh-FpuUOKQu_9BV5H_mxBN5wEiWPLSSL5gxhvWED-DphjWR-bXwlu11E894MQCbiuwyg_La7WRA83VMAiRXEZEVG2MUtfO7Yjz4_-qOaGSqM_VfT2S4sHkri3_X_S_aM79W7MgGeWgJg_CQ&opaqueCursor=AbrOrV65OnVlCYy70sKVT7dYsnEaakO7Uj8lo1tW2Q8FqYa9nsjOhLrGFHoGVT3TQc1v2F6f4ZVj_idl3Xy8wvjN1dsm0NOsgkLysoSOcc-sjtdx_RuGY9fUdy8l3eDefaB8tnLf8gES4O6bn8GcfwmCeGdOxletTt9DkArKNUBrInwWl_qjDQZ16QphvnWskgqAXXf9BBsB3GqkTBNxKWEdRrCGYewfiGiZBWABTg2x3i9v7mhqATipyfGTOEQcub50F3_wzWBtHxcL_ExLKLy0Xg6xtmecNYlPvgXLmhpVlyK2yJSk-7PiwNQBBYUOtMna7Ua31nLsh065ji73ev0pZDSgQpO8iLLHNgqfL13Z5Yg9oBm5nYbej1ZIHtTRHB_Mz0qAU08ph_ARgJiFS5OUlfTpJG32JJ9aoCQIXDUxj-rnS5j-v4nHNG8da-CVlqv8Ig9zEkV0P6848RDExdZqX8Y8gwZVMHGLa8ofgJIgEy3ai-jogm6bhj2C4fUibdiv_gvY6OQ0PR-iMsgf9Li6FpAqWIje5QjtcZYHl5kkRYjor6LXvgmZEzIf3Gdr1KHCHFylAK4mgLxLaK04ptSQflMAPYEARedcn1En8WCAqX0W4cb8tGXujwLvhY16APe-4SNXZWJ_UK4b4PaC91CC54CxiGI3g2CYTjTujoMzppDS-PSD4s7EnIourdgwpr-gzw2mDAwVoWPSAYWcuChPltPC7PSbOxMYI6I9dQcQfqKGQG5BjXhlPY9NeiUYAKuYSuGowHEP5W5iWJjJ4f7d_qqSj5E_ZhGZWabw3-P12YZBgy9k_RHvUWEvcMSjZCUA3gpxAYPF2af2jhk0zXkb

Vzal si jednu, ľúbil druhú

„Viete, on mal vždy veľkú smolu v tom, že bol stále v niečom tieni. Najprv to bol jeho otec a môj dedo a neskôr sa stal ‚len‘ manželom Dany Medřickej,“ spomínal pre PLUS 7 DNÍ syn Václav, ktorý sa po vzore rodičov tiež stal hercom a tí boli naňho patrične hrdí. Vďaka herectvu spoznal aj svoju prvú manželku, herečku Danu Homolovú, ktorá sa zaňho vydala v roku 1981, hoci už vtedy vraj vedela, že jej muž má city k inej žene.