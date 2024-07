Nechcú značkové veci ani drahé autá. Marcel a Emma odišli zo Slovenska za polárny kruh, kde žijú svoj sen

Na Slovensku sa pri takmer každej prechádzka so psom stretával s nevraživosťou a na každom kroku nachádzal otrávené návnady. Marcel Skyba bol unavený z toho, ako to u nás fungovalo a keď stretol svoju partnerku Emmu, vedel, že našiel niekoho, s kým si splní svoj celoživotný sen – odísť za polárny kruh, kde sa bude starať o psy. Dvojica už vyše roka žije svoj „laponský sen“ a hoci obaja pracujú v podstate 24 hodín denne, nevymenili by to za nič na svete.

Nemal pri sebe správneho človeka

Spoznali sa na Popradskom plese, kde sa pri pokuse o pozdrav a prehodenie pár slov ich psy pobili. Marcel mal troch huskyov a Emma dvoch. Dve dobrodružné duše spojila láska k prírode, no hlavne láska k zvieratám a najmä psíkom.

Emma práve doštudovala strednú školu, popri ktorej si robila kurz lyžiarskej inštruktorky. Marcel pracoval v IT firme, no dlhé roky túžil po tom, že odíde na sever Európy. Nemal však na to pri sebe správneho človeka. „Potom som spoznal Emmu a zistil som, že tento vzťah je úplne niečo iné. Vedel som, že čas spriadať plány na odchod do Fínska sa začal práve vtedy, keďže Emma je rovnaká ako ja. Bol som si istý, že tentokrát všetko vyjde, ako má,“ spomínal pre portál Emefka Marcel.

Hneval ho papalášizmus

Jedným z hlavných impulzov na presťahovanie sa do Laponska boli podľa jeho slov nezmyselné zákazy a obmedzenia od ľudí, papalášov, ktorí s prírodou nemali nič spoločné.

Hnevalo ho, že politici a zbohatlíci si robia vyhliadkové lety nad Tatrami a on sa musel so svojimi psami v horách skrývať ako nejaký vrah. Vtedy si povedal, že ak chce žiť so svojimi psami slobodný život, musí odísť z tejto krajiny preč.

Na internete začal hľadať chovné stanice v Škandinávii a poslal vyše 240 e-mailov s ich príbehom. Naspäť mu prišlo asi 10 odpovedí a s Emmou si nakoniec vybrali tú najlepšiu.

24 hodín v práci

„Dosť bolo snívania a ideme to uskutočniť,“ povedali si Marcel a Emma, ktorí si zbalili veci, seba a psov do jedného auta a roku 2023 vyrazili na sever.

„Myslím, že to bolo jedno z naši najlepších životných rozhodnutí, čo sme kedy urobili,“ priznala Emma, ktorá odišla do Laponska len týždeň po maturite. Mnohí ich od života za polárnym kruhom odhovárali, no toto rozhodnutie zatiaľ neoľutovali, hoci majú množstvo práce a teploty tam bežne klesajú pod mínus 40 stupňov Celzia.