Je to strašné, dajte si spraviť zuby. Judit Bárdos sa na rady vykašľala a našla šťastie pri mladíkovi

„Vyslovene povedala, že je to strašné a že si mám dať spraviť zuby,“ spomínala v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní Judit Bárdos na to, ako prišla na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy a od komisie si vypočula tvrdé slová. Vyhľadala preto pomoc špecialistov, no napokon sa rozhodla, že s tým nič robiť nebude.

Povestná medzierka je dnes jej prednosťou a na herečke ju obdivujú tvorcovia aj verejnosť. Očarila zrejme aj Juditinho o dekádu mladšieho kolegu z brandže, Miloslava Pecháčka, s ktorým ju zoznámil ich spoločný kamarát. Obaja sa do seba zamilovali a len po pár mesačnej známosti si povedali svoje áno.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Chcela sa zbaviť otravných predmetov

Judit Bárdos sa narodila 12. mája 1988 v Senci maďarskej novinárke Ágnes Bárdos a politikovi Gyulovi Bárdosovi. V detstve však o kariére herečky vôbec nesnívala. Milovala totiž hudbu, najmä hru na klavír, k čomu ju priviedla práve mama.

„Vždy si priala, aby sme ju so sestrou nasledovali - sama hrá celý život a s obrovským nadšením. U sestry, ktorá na to nemala dosť trpezlivosti, sa jej to nevyplnilo, ale u mňa áno. Najskôr ma učila sama a potom som začala chodiť do ľudovej školy umenia,“ prezradila Judit Bárdos v rozhovore pre portál vlasta.cz.

Keď potom na strednej škole začala riešiť, kam ďalej, zistila, že keď pôjde študovať na konzervatórium, vyhne sa matematike, fyzike a chémii. „To bola moja hlavná motivácia. Hudbu som milovala, ale o kariére profesionálneho muzikanta som neuvažovala. Len som sa chcela zbaviť otravných predmetov a venovať sa niečomu, čo mi dáva nejaký zmysel,“ vysvetlila.

Povedali jej, že je to strašné

Po čase však od hry na klavíri začala hľadať iné rozptýlenie, ktoré našla v návšteve divadiel. „Trávila som čas so spolužiakmi z hudobno-dramatického odboru a jedného dňa som si uvedomila, že ma ich svet jednoducho baví viac a že by som mohla skúsiť prijímačky na herectvo,“ uviedla ďalej známa herečka.

No keď sa postavila pred komisiu, pochvalných slov sa nedočkala, práve naopak. Povedali jej, že má strašné zuby a má si ich dať opraviť. Vyhľadala preto pomoc špecialistov.