Svadbu s osudovým mužom si užila v tajnosti. Adriana Poláková sa predstavila pod novým menom

Keď sa minulý rok ženil jej brat, chytila kyticu, no zobrala to s humorom a nič si z toho nerobila. Jedného dňa ju ale Christian požiadal s veľkým strachom o ruku a ona nakoniec povedala áno. Bývalá moderátorka Adriana Poláková fanúšikom hovorila, že vydávať sa bude až po hlavnej svadobnej sezóne, no teraz všetkých prekvapila. Svoje áno si s partnerom povedali v tajnosti.

Láska z Telerána

„Vychutnať si to takto v súkromí a dať to sem až po čase bolo také príjemné... Tak len aby ste vedeli, že prečo som to nedala hneď sem....Chcela som si to vychutnať,“ napísala na sociálne siete Adriana, ktorá svojho osudového partnera, IT-čkára Christiana, stretla vďaka Teleránu.

„Nebola to láska na prvý pohľad a stretli sme sa omnoho skôr ako v roku 2017. To sme už boli spolu. Zoznámili sme sa, keď som moderovala v Teleráne, ale potom Christian odišiel do Švajčiarska a stratili sme kontakt. Osud to zariadil tak, aby sme sa opäť našli a už sme ostali spolu,“ prezradila pre Báječnú ženu Adriana Poláková, ktorá sa neskôr smiala, že po dvadsiatke ide človek do všetkého bezhlavo, no po štyridsiatke do toho hovorí už aj rozum.

Christian si ju vraj získal tým, že je veľmi múdry a až neuveriteľne pokojný. Po jeho boku bola šťastná, no nikdy nepomyslela na to, že sa ešte niekedy postaví pred oltár. On to ale videl inak.

Postav sa, čo robíš?

„V jeden deň mi môj muž povedal, aby sme si dali obed v záhrade. Ja na to, že jasné, bežne mávame obed v záhrade. On kúpil grilované kuriatko a niesol aj kyticu. Ja som sa potešila, lebo kvety mi kupuje bežne. Už to neberiem tak, či niečo vyviedol. On je neskutočný gentleman. Doniesol mi kyticu ruží, ja som ju dala do vázy. Potom som sa otočila a on už kľačal,“ opísala v relácii NAOSTRO romantickú chvíľu, na ktorú nikdy nezabudne. Jej prvá reakcia ho ale poriadne vyľakala.