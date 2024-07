Už sa na to nemohli pozerať. Trojica mamičiek z Horného Zemplína premenila zanedbanú plochu na detský raj

Janka, Zuzka a Janka. To sú tri mamičky zo Sniny, ktoré sa nemohli pozerať na zanedbanú plochu vo svojom susedstve, a tak si bez váhania vyhrnuli rukávy. Betónovú džungľu plnú výtlkov svojpomocne premenili na detský raj.

Bolo skôr nástrahou

Tri dámy na materskej dovolenke sa pravidelne stretávali, keď sa chodievali hrávať so svojimi ratolesťami do vnútroblokového priestoru. Betónová plocha s výmoľmi, ktorá bola skôr nástrahou pre malé deti ako ihriskom, im však prekážala natoľko, že sa pustili do jej obnovy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/dianievsnine/posts/pfbid02FUT4zWh9XmirBqVjTDC1f6kkGhB1wtmAbqQDMsd8K6QVaUWYwxLPepR4QLz7s1ZXl

„Keďže s deťmi trávime vonku väčšinu času, rozhodli sme sa zveľadiť okolie. Začiatkom mája jednej z nás napadlo premeniť zanedbanú plochu, o ktorú sa roky nikto nestaral, na dopravné ihrisko s aktivitami pre deti,“ opísala Janka pre Nový Čas.

Detská radosť je najväčšia odmena

Všetko mali pod kontrolou a fungovala skvelá súhra. Janka sa postarala o grafický návrh, odstránenie buriny, organizáciu projektu, meranie ihriska, miešanie farieb aj samotné maľovanie. Zuzka zas prišla s nápadom, doplnila návrh, zorganizovala prácu, nakúpila materiál a maľovala ihrisko. Druhá Janka pomáhala s návrhom, poskytla potrebný materiál, odstránila burinu a, samozrejme, pomohla pri maľovaní.