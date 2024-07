Tučibomba, makarón, vysmievali sa jej deti. Zuzana Mauréry mindráky premenila na životnú silu

Pre to, ako vyzerá, ju vraj odmietli počas kariéry miliónkrát.

„Zmrzlinárka, poď odpovedať“ hovorila jej ruštinárka, keď ju chcela pred celou triedou zosmiešniť, že prišla do školy v bielej rifľovej kombinéze. Zuzana Mauréry ale bola od detstva silná, priebojná a z neprajníkov si nikdy ťažkú hlavu nerobila. Ubránila sa aj vtedy, keď na ňu spolužiaci vymysleli nepeknú rýmovačku.

Bufetárka v divadle

„Keď dieťa vyrastá v umeleckej rodine, buď kráča v šľapajach, alebo sa zdurí a ide úplne opačným smerom,“ hovorila pre Korzár Zuzana Mauréry, ktorá sa narodila mesiac po tom, čo do Bratislavy prišli sovietske tanky.

Na svet prišla do rodiny profesionálnych spevákov – otec bol sólista opery SND a mama zase sólistkou operety Novej scény, no v ich speváckych stopách nechcela pokračovať. Doma veľmi dobre videla, aká je to drina a rehoľa. Ona ako malá snívala o tom, že bude bufetárkou v divadle, pretože milovala jedlo aj javisko.

Učila jesť vychudnuté deti

Ako spomínala pre SME, z detstva jej zostal zakódovaný zlozvyk, že čo je na tanieri, treba zjesť. Ako dieťa v poslušnosti pri jedle nemala konkurenciu. „Vždy som dostala k stolíku nejaké ‚momentálne vychudnuté dieťa‘, ktoré sa vraj pri mne malo naučiť jesť,“ prezradila Zuzana a v jednom z rozhovorov priznala, že vždy bola o „číslo väčšie dieťa“, ktoré bolo zároveň extrémne hyperaktívne.

Od štyroch rokov tancovala, spievala a cvičila, no aj tak bola väčšia ako jej rovesníci. Vraj sa „prekeksíkovala a precukríkovala“ a z jej väčšej postavy sa smiali aj spolužiaci. To, že mala slávnych rodičov, jej nepomohlo a stala sa terčom nepríjemnej rýmovačky.