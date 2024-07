Mohli sme mať vlastné more a ostrov. Československý tunel na Jadran zastavili v Moskve, zmenil by naše dejiny

Slnkom zaliate piesočnaté pláže a more vzdialené len dve hodiny pohodlnej cesty vlakom. Megalomanský projekt tunela z Československa na Jadran a na náš vlastný ostrov Adriaport nebol len trúfalou víziou budúcnosti. Skutočne mohol zmeniť naše dejiny.

„Ešte pred svitaním nastúpi rodinka pri Českých Budějoviciach do kupé podzemného vlaku. Počas pohodlnej dvojhodinovej jazdy vlak podlezie železnú oponu, Rakúsko, Alpy a vylezie na severovýchodnom pobreží Jadranského mora," opisuje Denník N víziu, na ktorej konci mal dovolenkárov čakať Adriaport, umelý ostrov s vlastným kúskom československého mora.

Realistická vízia

Aj keď sa to v dnešnej dobe zdá neuveriteľné, s projektom z pera profesora a vizionára Karla Žlábka sa na konci 60. rokov skutočne reálne počítalo. Komunistická vláda Československa totiž verila, že si podzemnou skratkou dokáže vybudovať vlastný ostrov a ukrojiť si pre seba kúsok mora. Ak by išlo všetko podľa plánov, vlak by slávnostne prepravil prvých cestujúcich približne v roku 2020. Mohol byť teda už niekoľko rokov v prevádzke.

„V pôvodných plánoch meral tunel 350 kilometrov a viedol cez rakúsky Linz až do poslednej stanice s názvom Adriaport v dnešnom Slovinsku, vo vtedajšej Juhoslávii,“ cituje portál iDnes slová Vladimíra Tvrzníka, bývalého riaditeľa Pragoprojektu, ktorý na štúdii pracoval.

Najdlhší, 239-kilometrový úsek tunela, mal ležať pod Rakúskom. Trať pod Juhosláviou mala byť dlhá 127 kilometrov a pod Československom iba 44 kilometrov. Postaviť podobný tunel sa v tom čase nepovažovalo za niečo nereálne. Z analýz vyplývalo, že by tunel bolo naozaj možné vytvoriť, no cena by sa pohybovala okolo 300 miliárd korún.

Československý ostrov