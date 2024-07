Dobrý film môže byť aj bez nahoty a sexu. Títo slávni ľudia povedali pikantným scénam pred kamerou rázne nie

Sexuálne a nahé scény sú základom hollywoodskych filmov aj televíznych seriálov. Či už je scéna určená na vylepšenie milostného príbehu, na zobrazenie dynamiky páru alebo na komediálne účely, mnohí herci sú na ne zvyknutí. Ale aj v tomto odvetví sa nájdu umelci, ktorí sa pred kamerou nevyzlečú. Zatiaľ čo niektorí z nich to nechcú urobiť z osobných dôvodov, iní tvrdia, že si jednoducho neželajú, aby ich v takejto situácii videli členovia rodiny - rodičia, starí rodičia či deti.

5. Julia Roberts

Slávna herečka je známa svojimi silnými ženskými postavami, ako napríklad aktivistky a mamy troch detí Erin Brockovich či prostitútky Vivian z Pretty Woman, ale nikdy ste ju nemali možnosť vidieť nahú. A v budúcnosti ani neuvidíte. V roku 2009 pre britský denník Daily Mail uviedla, že to nie je naozaj to, čo robí, takže ak ju niekto o to požiada, musí očakávať zápornú odpoveď. „Viete, ako matka troch detí, cítim to tak,“ dodala ďalej.

4. Anna Kendrick

Hoci to vyzeralo tak, že vo filme Mike a Dave zháňajú baby, je Anna Kendrick nahá, v skutočnosti použila dablérku. Herečka sa totiž pred kamerou odmieta vyzliecť. V rozhovore pre britský denník The Telegraph povedala, že to neurobí. „Nekritizujem ľudí, ktorí natáčajú nahé scény, ale ja plánujem pokračovať v tom, čo robím, a dúfam, že to bude pokračovať dobre,“ vysvetlila.

3. Sarah Jessica Parker

Napriek tomu, že sa Sarah Jessica Parker preslávila hlavnou úlohou novinárky Carrie Bradshaw v seriáli zameranom na sex - Sex v meste, odmietla tam robiť akékoľvek scény, v ktorých by sa objavila nahá. A v skutočnosti je jedinou herečkou, ktorá sa v seriáli nikdy neobjavila nahá. Pre časopis The Hollywood Reporter uviedla, že v zmluve mala vždy klauzulu o zákaze nahoty. „Nemám žiadny úsudok o nikom, kto sa to rozhodne urobiť. Myslím si, že je fantastické, že sa ľudia pri tom cítia pohodlne. Nie je to z mojej strany nejaký principiálny postoj alebo niečo náboženské či ideologické,“ povedala svoj názor na nahé scény pred kamerou.