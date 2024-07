Budúci zať to nebude mať ľahké. David Beckham svojej dcérke venoval prianie a všetkých dojal

„Vždy, keď ti ocko vymenil plienku, tancovali sme na túto pesničku. Naša pieseň navždy. Všetko najlepšie mojej princeznej,“ napísal na sociálne siete David Beckham, ktorý sa na 13. narodeniny svojej dcéry Harper podelil o dojemné video, ktoré je teraz hitom. „David, ste ukážkovým otcom, kiežby po svete bolo takýchto otcov viac,“ odkazujú fanúšikovia a nešetria chválou.

Sedmička v mene

David a Victoria Beckhamovci privítali na svete Harper Seven v roku 2011 v Los Angeles a známy futbalista priznal, že bol šťastím bez seba, keď zistil, že sa mu po troch synoch narodí vysnívané dievčatko.

Dvojica vybrala meno „Harper Seven“, pretože Harper je staré anglické meno a odkazuje na ich rodnú krajinu. „Seven“, teda sedmička, bolo Davidovo číslo na drese, keď hral za Manchester United. „Hlavným dôvodom mena ‚Seven‘ bolo, že to číslo symbolizuje duchovnú dokonalosť – napríklad sedem divov sveta, sedem farieb dúhy a v mnohých kultúrach je to šťastné číslo,“ vysvetlil neskôr vo videu na Facebooku David, ktorý na sociálnych sieťach neustále dokazuje, aké silné puto má s dcérou. Niektorým prekážajú fotografie, na ktorých svoju dcéru bozkáva na ústa, no on si z komentárov ťažkú hlavu nerobí.

Nie je na sociálnych sieťach

Harper je veľkou futbalovou fanúšičkou, rada hrá futbal, no miluje aj módu a make-up ako jej mama. Victoria Beckham v roku 2017 pre ELLE priznala, že nechce, aby si jej dcéra založila svoju hodnotu na zovňajšku.