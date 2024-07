Edita bola v prvom transporte do Osvienčimu: Neviem, prečo ľudia nechápu, že vo vojne niet víťaza

Konca druhej svetovej vojny sa dožilo iba približne dvadsať z tisíc židovských dievčat, ktoré vypravili v prvom transporte v marci 1942 zo železničnej stanice v Poprade do nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau. Jedna z preživších bola aj Edita Grosman, ktorá však v tábore prišla o sestru. Po druhej svetovej vojne sa vydala za Ladislava Grosmana, autora scenára oscarového filmu Obchod na korze. Podlomené zdravie z obdobia vojny ju sprevádzalo celý život, no ona statočne bojovala až do konca. Od jej narodenia uplynulo štvrtok 11. júla 100 rokov.

Edita na fotke hore s vyplazeným jazykom. Foto: Archív Post Bellum

Krátky detský raj

Editka, za slobodna Friedmannová, sa narodila ako tretia zo siedmich detí. Mala dve staršie sestry, Margitu a Leu. Ich mama bola dlhodobo chorá, mala vysoký tlak a každý deň dostávala injekcie. Lekár jej už po prvom pôrode zakázal mať ďalšie detí. Napriek tomu ich mala ešte šesť. Celé detstvo Editka prežila v rodnom Humennom, na ktoré spomínala často a veľmi rada, najmä na Vihorlat, ktorý sa jej až do posledných dní spájal s domovom. Sama hovorila: „My sme mysleli, že sme v raji, že to je maximum, čo dieťa môže dostať.“

Friedmannovci veľmi dbali na to, aby všetky deti dostali dobré vzdelanie. Otec chcel, aby mali aj vysokoškolské. Ako Židia spočiatku v soboty nemuseli chodiť do školy. Neskôr už túto povinnosť mali aj oni, ale aspoň nemuseli v tento deň v škole písať. Podľa Editiných slov boli Friedmannove deti v škole vždy najlepšie a učitelia ich dokonca brávali do vyšších tried, aby žiakom pomohli ako si poradiť s gramatikou a matematikou. So smiechom spomína, ako jej staršia sestra Lea raz neprišla hneď zo školy domov: „Mama povedala, že určite dostala jednu dvojku a hanbí sa prísť.“

Veľké zmeny

Letné prázdniny sa im vždy zdali pridlhé a tešili sa na návrat do školy. Zarábali si počas nich na vreckové sušením lipového kvetu a predávaním hluchavky. Za zarobené peniaze si kupovali rôzne drobnosti a pochúťky, napríklad tzv. americké oriešky. Tento priam idylický život sa však na konci 30. rokov radikálne zmenil.