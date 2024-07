Stratila vedomie a zostala ležať na zastávke. Záchrancovia 19-ročnej slečny upozornili na dôležitú vec

Ležala na jednej z bratislavských zastávok bez známok života, no akoby zázrakom natrafila na tých správnych ľudí. Život 19-ročnej slečny, ktorú potrápili vysoké horúčavy tak, že stratila vedomie, zachránili mestskí policajti, ktorí len náhodou prechádzali okolo. Vzápätí sa rozhodli upozorniť na dôležitú vec.

„Mestskí policajti zbadali počas hliadkovania mladú ženu, ktorá odpadla na zastávke električiek na Špitálskej ulici. Neváhali a poskytli jej pomoc. Následne monitorovali jej stav až do príchodu privolanej záchrannej zdravotnej služby," informovali na sociálnej sieti s tým, slečna na nich najskôr vôbec nereagovala, a keď sa neskôr prebrala, tvrdila, že sa jej točí hlava.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/msp.bratislava/videos/1197594164752668/

Aj keď mal príbeh vďaka včasnej reakcii okoloidúcej hliadky šťastný koniec, mestskí policajti sa rozhodli upozorniť na dôležitú vec.

Zatiaľ čo sa so zvyšujúci teplotami skloňuje najmä slovné spojenie rizikové skupiny ako napríklad seniori, strážnici prízvukujú, že podceňovať by ich nemali ani mladí. Na sociálnej sieti zverejnili zoznam zásad, ktoré by ste si mali v lete počas horúčav osvojiť bez ohľadu na váš vek či zdravotný stav.

Čo robiť počas horúčav: