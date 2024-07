Život mu zmenila choroba. Kuly sa alkoholu vzdal kvôli synom a manželke, ktorú spoznal v skúšobni

„Hneď, ako mi povedali diagnózu, hneď v ten deň som prestal piť aj fajčiť,“ priznal Mário Kollár, ktorého všetci poznajú pod prezývkou Kuly. Hudba bola odmalička jeho snom, pre ňu ani nedokončil strednú školu a obetoval jej každú svoju chvíľu, hoci ani jeho vlastný otec neveril, že s kapelou Desmod raz prerazia. S úspechom nakoniec prišli aj prehýrené noci, cigarety a alkohol. Zastavil ho až moment, keď sa zľakol, že má rakovinu. V tých najhorších chvíľach pri ňom stáli jeho dvaja synovia a manželka Lucka, s ktorou je 15 rokov.

Detstvo v pivnici

Detstvo prežil v paneláku v Nitre ako klasické sídliskové dieťa. Jeho otec pre Život prezradil, že syn sa mal volať Roman, no nakoniec si vybrali meno, ktoré bolo v tom čase moderné – Mário. V škole podľa otca nebol žiadnou hviezdou a veci sa zhoršili, keď končil základnú školu a jeho rodičia sa rozviedli.

„Pamätám si, že sme robili nejaké psychotesty a na základe nich a nášho želania zostať spolu so sestrou nás prisúdili otcovi,“ spomínal v rozhovore Kuly a vysvetlil, že s mamou mali dobrý vzťah, ale so staršou sestrou Mirkou zostali pri otcovi. František Kollár chcel, aby mal jeho syn vždy na prvom mieste školu, no on si veci robil po svojom.

V pivnici totiž s kamarátmi začali tvoriť muziku a otec ho z nej nevedel dostať. „Na jednej strane som ho hrešil, na druhej som ho podporoval, keď si najprv pýtal gitaru, potom bicie,“ spomínal Kulyho otec. Veľmi však neveril tomu, že zo syna raz bude profesionálny muzikant.

Mário, vydrž!

Kuly chcel ísť študovať na konzervatórium, prijímačky dokonca urobil dvakrát, no pre svoju rebéliu to so školou vzdal. „Otec mi dal peniaze na šeky, ale s kapelou sme ich minuli, takže som tam ani nechodil,“ prezradil v rozhovore pre MY Nitra nádejný spevák, ktorý odišiel na učňovku, kde sa mal z neho stať automechanik.