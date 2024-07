Bývalý díler Daniel: Keby som neskončil vo väzení, mohol som byť mŕtvy. V base boli najhorší muklovia

„Väzenie je drsné. Myslím si, že väčšina ľudí má o väzení skreslenú predstavu a myslí si, že je to malý trest, ale nie je. Tiež som mal predtým, než ma zatkli, inú mienku. Myslel som si, že je to pomerne ok. Ale je to strašné, strašne strašné, najstrašnejšie,“ priznáva bývalý díler z Prahy Daniel Flasza, ktorý strávil rok a pol vo väzení. Dlhé roky si myslel, že je nedotknuteľný, no jedného dňa ho dolapili a všetko sa zmenilo. Chalan, ktorý bol dlhé roky závislým a distribútorom drog, dnes vie, že keby neskončil vo väzení, zomrel by.

Chodili za ním manažéri a celebrity

Robil hudbu, myslel si, že bude rapová hviezda a s kamarátmi sa snažil podnikať. Daniel ale viac ako čokoľvek miloval drogy – začínal s trávou, pokračoval s extázami, pervitínom aj kokaínom. „V osemnástich som bol už skúsený feťák,“ hovoril v podcaste SOBER BOYS Daniel, ktorý si v tom čase neuvedomoval ako ďaleko to môže zájsť. „Nemal som stopku,“ priznával.

Medzi drogovo závislými trávil toľko času, až mu to prišlo normálne. Ako 25-ročný sa chcel podľa jeho slov prefetovať na druhý svet, no nepodarilo sa mu to a vtedy si na malý moment uvedomil, že chce veľmi žiť. Po troch mesiacoch abstinencie ale opäť spadol do závislosti, v partii, v ktorej totiž bol, vraj bolo takmer nemožné prestať. Okrem toho začal drogy aj predávať.

„Posledné tri roky pred zatknutím som mal najlepší koks v Prahe, pretože som ho mal z dobrých zdrojov. Mal som ho veľké množstvo a sám som si ho vtedy rád dával. Ľudia vedeli, že je dobrý a začalo sa to nabaľovať. Začalo za mnou chodiť veľa známych ľudí, celebrít, manažérov aj bohatých ľudí, ktorí berú kokaín a začalo to byť také populárne, že ku mne domov chodili ako do supermarketu. Volali mi aj o tretej ráno,“ spomínal Daniel, ktorého nakoniec niekto udal.

Čau, volám ti z basy

Polícia ho sledovala pol roka, odpočúvali ho, nasadili naňho ľudí, natáčali videá a on o ničom netušil. „Keď predávaš drogy, ako som ja predával, tak máš ten paranoidný pocit furt a na to si buď zvykneš, alebo ťa to zožerie. Ja som si na to skôr zvykol,“ hovoril v rozhovore pre Blesk Danie, ktorého jedného dňa prišli zatknúť.