Osud mu zrazu zobral veľkú lásku. Doktor Jozef Iľko si manželku Evičku symbolicky pripomína dodnes

Ak sa povie predpoveď počasia, veľké množstvo Slovákov si automaticky vybaví tvár doktora Jozefa Iľka. Známy meteorológ nás o tom, čo si na nás príroda chystá, informuje už desiatky rokov a je spätý aj s populárnou reláciou Teleráno. Málokto však vie, že v osobnom živote ho postihla smutná udalosť, o ktorej nerozpráva rád. Napriek tomu sa teší, že stále môže radiť televíznym divákom.

Ako sa objavil v televízii

Jozef Iľko sa narodil 28. februára 1939 vo východoslovenskej obci Lastovce pri Trebišove. Po maturite študoval učiteľskú kombináciu matematika-fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôvodne sa chcel venovať štúdiu astronómie, no keďže fakulta vtedy tento odbor neotvárala, tak sa rozhodol pre meteorológiu a klimatológiu.

Titul doktora prírodných vied (RNDr.) získal na Masarykovej univerzite v Brne v roku 1967, no v televízii sa prvýkrát objavil až o pätnásť rokov neskôr. „Bolo to v rozhovore pre večerné Aktuality, bola to spravodajská relácia. Rozprával som tam o práci meteorológa, spovedal ma vtedy moderátor Juraj Paška,” spomínal v rozhovore pre Život. Už o rok pripravoval a prezentoval počasie na televíznej obrazovke.

Technické limitácie

V porovnaní s dneškom to však bolo omnoho náročnejšie, keďže technicky boli limitovaní. „Všetko muselo byť pripravené v papierovej forme, kreslili sme mapy, ktoré sa vyvesili na stenu, a na nich sme vysvetľovali poveternostnú situáciu. A musela tam byť mapa Slovenska, na ňu sme prikladali pomocou magnetiek také ikony a teploty. Všetko sa muselo robiť ručne. Používali sme pritom veľké ukazovadlo,“ hovorí.

Dlhé roky pôsobil v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Svoje odborné znalosti zúročil v rokoch 1982-1987 v pracovnej skupine Svetovej meteorologickej organizácie v Ženeve. „Zastupoval som tam Česko-Slovensko. Priniesol som si odtiaľ veľa skúseností o počasí. Odvtedy robím predpovede nielen pre naše územie, ale aj pre zahraničie,“ doplnil meteorológ.

Žiaľ, po revolúcii sa udiala tragédia, ktorá navždy zmenila jeho život.