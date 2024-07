Budeš vždy najedený a v teple, hovorievala mu mama. Šéfkuchár Martin Novák navaril cestujúcim vo vlaku

Známy šéfkuchár nedávno svojou prítomnosťou prekvapil cestujúcich v jednom z vlakov. Martin Novák vymenil totiž luxusnú reštauráciu za reštauračný vozeň a od cestujúcich si vyslúžil veľkú pochvalu. Šéfkuchár, ktorý sa do povedomia divákov zapísal ako drsný chlapík z relácie Na nože, nápomocnej gastronomickým prevádzkam, začal variť už v sedemnástich.

Za úspech vďačí aj mame

Za to, že je dnes z neho úspešný šéfkuchár s vlastným bistrom, vďačí nielen túžbe pripravovať pokrmy a vo svojom umení sa priebežne zdokonaľovať, ale aj svojej mame, vďaka ktorej si už v mladosti uvedomil, čo chce v živote robiť. Práve mama mu totiž dala kedysi nasledovnú radu do života: „Povedala mi, že keď budem kuchárom, nebude mi zle, budem v teple a najedený,“ zaspomínal si so smiechom v rozhovore pre Báječnú ženu.

Skúsený kuchár dnes vie, že mama nemala vo všetkom pravdu. Ľudia totiž podľa neho vnímajú veľmi skreslene, ako to v špičkovej kuchyni funguje. Šéfkuchár obyčajne vôbec nemá čas sa v pokoji naobedovať či vypiť si popoludňajšiu šálku kávy. „V teple síce som, ale najedený nie. Často sa k prvému jedlu dostávam až večer, keď niekto z kolegov niečo pripraví, alebo jem až doma v noci,“ vysvetľuje Martin.

Varil aj pre kráľovné

Chlap ako hora s potetovanými rukami a šikovný v kuchyni sa môže pochváliť aj tým, že varil pre kráľovnú. A dokonca nie len pre jednu, ale rovno pre dve – britskú aj holandskú.

Varenie vo vlaku. Prečo nie...

Nedávny výlet do reštauračného vozňa vlaku si urobil práve v rámci relácie Na nože a fotografiou z nakrúcania sa vzápätí pochválil aj na sociálnej sieti. „Varenie vo vlaku. Prečo nie...,“ okomentoval záber, na ktorom sa spokojne usmieva. Cestujúci boli z informácie, že im navaril práve Martin, uveličení. Za odvahu kuchtiť v stiesnených vlakových podmienkach si okamžite vyslúžil pochvalné komentáre.

„To je pán kuchár,“ napísala jedna komentujúca a ďalšia sa pridala: „Maťo, ty si šéf! Dúfam, že ešte budú nejaké diely Na nože, bolo to super. Poprípade ťa snáď uvidíme v nejakej inej relácii,“ pochválila sympatického šéfkuchára.