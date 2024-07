Doktori vedia, čo najlepšie pomáha pri hojení spálenej pokožky. Posledná rada vás prekvapí

V horúcom počasí a na páliacom slnku je veľmi jednoduché sa opáliť až príliš. Následky bývajú často bolestivé, niekedy nám nedajú spať, no podľa odborníkov je možné ich zmierniť. Stačí siahnuť po bežne dostupných domácich ingredienciách, ktoré vám môžu priniesť úľavu po spálení pokožky. Záleží však aj na tom, do akej miery bola vaša pokožka spálená.

Dermatologička Shasa Huová pre Today uvádza, že sa mierne spálenie slnkom zahojí do desiatich dní. Vážnejšie popáleniny zaberú hojením viac času - môžu to byť aj dva týždne, pričom po tomto procese môže nasledovať aj odlupovanie pokožky. Zároveň ho môže sprevádzať bolestivý pohyb či spánok a to môže napraviť niekoľko vecí.

6. Chlad a obklady

Keď máte pocit, že vám na spálených miestach horí pokožka, dajte si chladnú sprchu. Následne sa jemne utrite, nechajte ju trochu vlhkú, aby lepšie absorbovala krém, ktorý na ňu následne nanesiete. Pomôcť môžu taktiež chladné obklady. Stačí si vziať handričku, ktorú namočíte do chladnej vody a päťkrát denne ju priložíte na 10 minút na popálenú pokožku.

5. Voda a rastlinná pomoc