Mama ho nechala na stanici, kde spoznal svoju Natáliu. Braňo Závodský vie, že manželstvo nie je zadarmo

„Braňo Závodský Naživo. On sa tak volá, to je celé jeho meno,“ smiali sa komici, keď predstavovali Braňa Závodského, jedného z najznámejších hlasov spravodajstva. Uznávaný novinár a dlhoročný redaktor Rádia Expres vysiela každý pracovný deň a so svojou zbierkou, v ktorej má vyše dvetisíc rozhovorov, patrí medzi rekordérov. Namiesto úspechu si ale Braňo viac váži svoju rodinu a najmä manželku Natáliu, s ktorou je takmer 25 rokov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207953416057407&set=pb.1357524881.-2207520000&type=3

Z krčmy do televízie

Narodil sa v Martine, kde podľa neho každé dieťa hralo hokej a rovnaký osud čakal aj jeho. „Hokej hral brat, tak som chcel aj ja. Jazdil som za stoličkou, keď mali oni tréning,“ spomínal v podcaste Lužifčák Braňo Závodský, ktorý sa smial, že výstroj podedil po bratovi a jeho pozícia bola „komótny center“.

S hokejom pokračoval aj na obchodnej akadémii, no potom sa jeho záujmy zmenili. Nevedel vraj korčuľovať tak rýchlo ako jeho brat, ktorý hral aj v reprezentácii, a tak sa zo sveta športu presunul do sveta médií. Ako novinársky elév najskôr začínal písať pre vtedajší Život Turca, no to podľa neho úplne nevyšlo a šťastie nakoniec vyskúšal v martinskej televízii, kde sa dostal po jednej debate v krčme.

Foto: Reprofoto Televízia Turiec

„Sedeli sme tak raz v krčme a môj spolužiak robil v martinskej telke videotext. Povedal som mu, že aj ja by som tam akože chcel niečo robiť a on že nie, že to sa nedá. Potom ale urobili pohovor a on mi zavolal, aby som sa prišiel pozrieť. Tak som prišiel, dostal som jednu otázku, na ktorú nikto z tých ľudí, boli sme tam asi štyria, nevedel odpovedať. Iba ja. A zobrali ma,“ spomínal Braňo, ktorý v Televízii Turiec prvý rok robil zadarmo a bol tam všetkým – moderátorom, kameramanom aj strihačom. Dodnes si pamätá na prvú live debatu, pri ktorej mal úplný výpadok.

Foto: Reprofoto Televízia Turiec

Manželku spoznal na autobuske

„Do štúdia sa mi podarilo proti sebe posadiť odborárov a šéfov krachujúcich podnikov, čo zostali po bývalých ZŤS. Hneď na úvod, keď došlo na predstavovanie hostí, som úplne zamrzol. V štúdiu tri kamery, šesť hostí, a ja nič. Taká tma. No katastrofa. Len som popritom premýšľal, že to musí trvať celé minúty. A že by som to možno aj mohol rovno zabaliť,“ priznával po rokoch pre MY Turiec Braňo, ktorý to nakoniec nezabalil.

Keď sa v Bratislave začala budovať spravodajská stanica TA3, stál pri jej zrode. Do hlavného mesta odišiel aj s manželkou Natáliou, ktorú spoznal ešte ako malý chlapec v Martine na autobusovej stanici. Historka ich prvého stretnutia je jej obľúbená.