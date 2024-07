Stála na balkóne na 9. poschodí a premýšľala, či skočí. Gisele Bündchen našla šťastie aj po trpkom sklamaní

Bambusová palica, žirafa, špáradlo či priateľka Pepka námorníka Olive Oyl. Aj takýmito menami častovali spolužiaci na škole známu topmodelku Gisele Bündchen. Tínedžerka sa však nenechala odradiť a vďaka svojej svedomitosti a cieľavedomosti sa postupne vyšvihla medzi najžiadanejšie modelky sveta.

Gisele Bündchen Foto: Instagram @gisele

Na šikanu si zvykla

Vždy bola vysoká a chudá. Vyčnievala dokonca aj medzi spoluhráčkami na volejbale a zo športu bývala v tvári často červená ako paprika, takže sa jej v škole radi posmievali. „Ešte než som sa stala modelkou, myslela som si, že šikana je prirodzenou súčasťou života,“ prezradila magazínu The New York Times Giselle, ktorá už v štrnástich merala meter osemdesiat. „Nebola to zábava,“ opisuje svoje pocity v období, kým na ňu v Burger Kingu natrafila skautka Elite Model Look.

Nik by v tom čase nepovedal, že sa z Gisele stane dokonca najlepšie platená modelka sveta a že si túto pozíciu udrží celých 14 rokov. V agentúre sa však na mladučkú plavovlásku pozerali celkom inak a okamžite v nej videli obrovský potenciál. „Vždy som vedela, že aj keď nie som najkrajšie dievča, budem najenergickejšia a najpracovitejšia. Ak chcete vedieť pravdu, toto je v skutočnosti dôvod môjho úspechu,” povedala supermodelka.

Cítila sa ako škrečok

Vysoké pracovné tempo, prepracovanosť a nezdravý životný štýl si však už v jej mladosti vybrali svoju daň. Na náročné obdobie modelka spomína aj vo svojej knihe Lessons: My Path to a Meaningful Life. Ako priznala, už ako dvadsaťročná sa cítila ako škrečok bežiaci v točiacom sa kolese. Pracovala bez prestávky 365 dní v roku, fajčila krabičku cigariet denne, cez deň pila kávu, aby dokázala fungovať, a večer víno, ktorým si pomáhala zaspať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1399022621488813&set=gm.1177536709953197&idorvanity=997786491261554

V roku 2003 ju napokon po prílete do Kostariky začali zužovať záchvaty paniky. Úzkosť na ňu prichádzala v tuneloch, výťahoch, aj v jej vlastnom dome. „Všetko vôkol sa stalo klietkou a ja som sa cítila ako zviera uväznené vnútri, ktoré lapalo po dychu,“ píše Bündchen podľa portálu Boston v knihe a priznáva, že sa v tom čase dokonca pohrávala s myšlienkou na samovraždu.