Má 102 rokov a stále pracuje. Tajomstvo jej dlhovekosti spočíva v jednej veci, ktorú robí každý deň

Viac ako dve dekády bola knihovníčkou v detskej knižnici. Každý týždeň rozprávala príbehy deťom v predškolskom veku a aj vo svojich 102 rokoch stále pracuje. Carolyn Baldwinová má svoj vlastný recept na dlhovekosť, vďaka ktorému môže doteraz aktívne pomáhať svojej komunite. Odjakživa pomáhala druhým a ani teraz v tom nechce prestať. Pozitívne naladená každý deň s radosťou vstáva do nového dňa.

Vždy tu bola pre ľudí

Na svoje dlhoročné pôsobenie v knižnici si spomína s radosťou. „Kedysi sme tam mali postavičky a ja som ich rozdávala deťom, keď som rozprávala príbeh. Bola to zábava a veľmi sa mi to páčilo,“ prezradila pre Today obyvateľka amerického štátu Illinois. Teraz radosť prináša ľuďom, ktorí chodia nakupovať do obchodu. Práve tam 102-ročná Carolyn pracuje.

Žije v komunite pre seniorov a tri dni v týždni sa hodinu a pol venuje triedeniu darovaného oblečenia a ukladaniu ho do regálov. Okrem toho pomáha zákazníkom a stará sa o chod obchodu. Vďaka tomu stále dokáže byť aktívnou a prispievať svojím podielom práce do komunity. Veľkú radosť jej prináša tiež deväť vnúčat a deväť pravnúčat. Aby s nimi zotrvala čo najdlhšie, celý život sa držala niekoľkých zásad.

Udržiava ju mladou