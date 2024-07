V pionierskom tábore ho zobudili tanky a lietadlá. Štefan neušiel na Západ a nikdy to neoľutoval

Bývalý viceprimátor Nových Zámkov Štefan Prónay bol kedysi vášnivým športovcom. Jeho aktivity v zápase s mečiarizmom vyústili do Štefanovej účasti na spoločnej celoštátnej kandidátke demokratických síl.

Štefan Prónay sa narodil 15. februára 1950 v Nových Zámkoch v rodine bankového úradníka Františka a účtovníčky Izabely. Starý otec z otcovej strany bol notárom v Nitre, pričom ten z maminej strany bol sudcom v Galante. Obom rodinám sa v Rakúsko-Uhorsku vodilo dobre, nemali dôvod byť nespokojní.

Nové Zámky boli počas vojny skúšané bombami

Obe rodiny patrili spoločensky k strednej triede a darilo sa im aj v prvej Československej republike. V roku 1922 však mame zomrel otec a zostali odkázaní na podporu širšej rodiny. V roku 1937 bol starý otec notár preložený do Nových Zámkov a otec sa zamestnal v banke. Mama pracovala ako učiteľka v materskej škole. V Nových Zámkoch sa rodičia aj zoznámili a v januári 1939 sa zosobášili. Bývali v služobnom byte, ktorý otec dostal ako riaditeľ pobočky banky. Po Prvej viedenskej arbitráži otec o miesto riaditeľa, a tým aj o služobný byt v banke, prišiel a museli si prenajať jednoizbový byt. Prácu však nestratil, zostal pracovať na nižšej pozícii.

Matka Izabela, sestra Zuzana a pradedo Tóth cca v roku 1940. Foto: Archív Š. P.

Rodina Prónayovcov mala vždy dobré vzťahy so Židmi, vzájomne si pomáhali a s mnohými si boli blízki. Starí rodičia mali v meste dom, ktorý sa nachádzal na území neskoršieho novozámockého geta. Po dohode so židovskou rodinou Winterovcov si vzájomne vymenili domy a presťahovali sa do domu v centre mesta, ktorý pred tým obývala rodina Winterovcov. Zostal tam s nimi bývať aj syn pôvodných židovských majiteľov, ktorého istú dobu v dome ukrývali.

Mesto Nové Zámky bolo bombardovaním najviac zničené mesto na území Slovenska. Od októbra 1944 do marca 1945 bolo trikrát bombardované Američanmi. Rodina prežila v krytoch. Ich dom zásah nedostal.

Stará mama sa bála, že ju vysťahujú