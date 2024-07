Mal pol roka, keď ho na rukách držal Messi. Magický dotyk urobil z chlapčeka hviezdu, žartujú fanúšikovia

Španielsky futbalista Lamine Yamal sa stal najmladším strelcom v histórii európskych šampionátov a dopomohol k tomu, aby Španielsko postúpilo do finále na ME v Nemecku. Fanúšikovia hovoria nielen o jeho obrovskom talente, ale s humorom špekulujú aj o tom, odkiaľ ten talent pochádza. „Magický dotyk.“ Tak nazval Yamal fotografiu, na ktorej je ako polročné bábätko a v rukách ho držal vtedy 20-ročný Lionel Messi. Legendárny futbalista ani netušil, že z bábätka sa raz stane hviezda trávnikov. „Pán Messi, neokúpali by ste aj moje dieťa?“ píšu s humorom fanúšikovia.

Messi a Yamal v roku 2007. Foto: TASR/AP

Plachý Messi

Fotografie vznikli na jeseň v roku 2007, keď hráči Barcelony pózovali s deťmi a ich rodinami pre kalendár v rámci charitatívnej akcie. Deti, ktoré sa v kalendári objavili boli z XICS de Santa Coloma de Gramenet, ktorý sa nachádza v štvrti Santa Rosa v metropolitnej oblasti Barcelony a Messimu priradili polročného Yamala.

„Bolo veľmi náročné fotku zhotoviť. Dalo by sa povedať, že som pri tom potil krv. Messi bol v tom čase veľmi plachý a zrazu sa mal fotiť s cudzím bábätkom vo vaničke. Napokon to dopadlo dobre a vznikla vydarená fotka,“ spomínal pre Guardian fotograf Joan Monfort. Aj po rokoch sa smial, že Messi nevedel, ako má bábätko držať na rukách.

Messiho požehnanie

Lionel Messi mal v tom čase 20 rokov a už vtedy ho považovali za veľký talent, no obrovskou hviezdou sa stal až o niekoľko rokov. Nikto pri fotení netušil, že futbalová hviezda vyrastie aj z polročného chlapčeka vo vaničke. Fotografiu, ktorá vznikla pre charitatívny kalendár, nedávno zverejnil otec Lamina Yamala s komentárom „začiatok dvoch legiend“ a snímka obletela celý svet.