Čaká slovenského reprezentanta prestup snov? O Dávida Hancka by mal mať záujem slávny veľkoklub

O slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka z Feyenoordu Rotterdam sa podľa britských médií zaujíma vedenie Manchestru United. Anglický klub hľadá do defenzívy hráča, ktorý by mohol byť alternatívou za ľavonohého stopéra Lisandra Martineza či ľavého krajného obrancu Lukea Shawa. Oboch trápili v minulej sezóne zranenia a vynechali viacero zápasov.

Posilní červených diablov?

Podľa The Athletic by Hancko mohol posilniť „červených diablov“, ak by im nevyšiel príchod mladíka Jarrada Branthwaitea. Dvadsaťdvaročný obranca pôsobí v Evertone, ManUtd za neho údajne ponúka 45 miliónov libier plus bonusy.

Vážny záujem o Hancka už predtým prejavilo Atletico Madrid. Podľa španielskych médií sa účastník La Ligy už dohodol s Feyenoordom na prestupovej čiastke. Atletico je ochotné za 26-ročného obrancu zaplatiť 27 miliónov eur a ďalšie 3 milióny na potenciálnych bonusoch.

Ešte to potrvá

Hanckov transfer sa však tak skoro nezrealizuje. Ako informoval denník Mundo Deportivo, Atletico sa bude musieť najskôr rozlúčiť s čiernohorským stopérom Stefanom Savičom, aby získal financie a priestor na prestup slovenského obrancu.