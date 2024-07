Pozdravujem Zem, pozdravujem Slovensko. Naša družica je už vo vesmíre, skúma záhadné žiarenia

Po štyroch rokoch odkladov odštartovala v utorok na svoj prvý let nová európska nosná raketa Ariane 6. Štart z kozmodrómu v Kourou vo Francúzskej Guyane sa uskutočnil o 16.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Raketa nesie aj štvrtú slovenskú družicu GRBBeta, informujú správy agentúr AFP a Reuters.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/spacemanic/posts/pfbid0urUms1SEQCrhQbGLatQ4urKoVzQECfawKuWZTJ9bkUJp2wMv76LaKCVFXKuH3qeml

Priamy nástupca

Ariane 6 má na svojej palube 17 technických „pasažierov“, vrátane 11 univerzitných mikrosatelitov a niekoľkých vedeckých experimentov. Slovenská družica GRBBeta je priamym nástupcom družice GRBAlpha, ktorá zaznamenala gama záblesky z hlbokého vesmíru. Skúšobný let Ariane 6 mal trvať dve hodiny a 51 minút. Ako informuje portál Žive.sk, spoločnosť Spacemanic okolo polnoci potvrdila úspešne naviazanie spojenia s družicou GRBBeta.

Jej predchodkyňa Ariane 5 naposledy vzlietla 5. júla 2023 — bol to jej 117. štart, z ktorých zlyhali len dva. Na umiestňovanie satelitov na obežnú dráhu sa potom začali používať rakety konkurenčnej americkej spoločnosti SpaceX. Situáciu ešte viac zhoršila vojna na Ukrajine. Predtým sa ESA mohla spoľahnúť aj na ruské rakety Sojuz, no spolupráca s Moskvou bola zastavená.

Kľúčová pre Európu

„Ariane 6 je kľúčová pre Európu, ktorá bezpodmienečne potrebuje nezávislý prístup do vesmíru,“ povedal agentúre AFP riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Josef Aschbacher. Podľa ESA už existujú objednávky na 30 komerčných letov — prvý by sa mal uskutočniť do konca tohto roka, šesť v roku 2025 a osem v roku 2026.