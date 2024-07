Horoskop jej jasne určil, kam patrí. Z dievčiny mohla byť doktorka, no ona si vybrala miesto medzi hviezdami

Narodila sa v Česku a vyrastala v Rakúsku. Tam vynikala v štrikovaní, ale zaujala aj sebavedomím, keďže dokázala jasne povedať, čo chce a čo nie. Neskôr objavila aj iné časti sveta - išla do Francúzska, kde ju nemilo prekvapili morské príšerky na tanieri. Bola jedna z tých najlepších maturantiek, preto si vybrala medicínu, no odradil ju neuveriteľný zápach. Horoskop jej prezradil, že by sa mala stať herečkou.

Aj sa ňou stala a na Slovensku je považovaná za veľkú legendu.

Spoznávate dievčinu na fotografii?