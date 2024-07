Boli panici na svahu, potom si striedali partnerky. Jiří Mádl našiel šťastie pri tajomnej fotografke Katke

„Jirka je typ absolútne dokonalého neherca, ktorý hrá koľkokrát lepšie ako herci,“ priznal režisér Karel Janák, autor legendárneho filmu Snowboarďáci, v ktorom si Jirka Mádl zahral hlavnú rolu, hoci dovtedy o ňom nikto nepočul. Z večera do rána získal slávu, peniaze, no aj blízkeho priateľa, s ktorým si nakoniec počas života vystriedali aj partnerky. Jiří Mádl nakoniec našiel šťastie pri fotografke, ktorú doteraz pred fanúšikmi tajil.

Chcel byť hokejista z kartičiek

Keď mal 17 rokov, bol neznámym študentom biskupského gymnázia v Českých Budejoviciach, ktorému pre zlé chovanie štyrikrát hrozilo podmienečné vylúčenie. Drobný chlapec v tej dobe najradšej hral hokej a sníval o tom, že raz prerazí v NHL. Chcel byť ako hokejisti z kartičiek, ktorí na nich vyzerali sebavedomo a dobre.

„Pri hokeji som pochopil, že človek nemusí vyhrať, aj keď je lepšie, že úspech občas príde z ničoho nič a občas bolí, že veľa vecí je nefér, ale keď človek na sebe maká konštantne, skôr alebo neskôr sa to prejaví. Hokej ma pripravil na život,“ spomínal pre Novinky Jiří Mádl, ktorý ale jedného dňa musel na sen o hokejovom Olympe zabudnúť.

Pri mantineli mu totiž počas jedného zápasu rozdrvili lakeť na šesťkrát a s hokejom musel skončiť. Aby sa neflákal, mamička, ktorá si cez neho chcela splniť svoj vlastný herecký sen, ho donútila ísť na konkurz filmu Snowboarďáci.

Talent ako Tomáš Holý

Vyzbrojený skúsenosťami zo stredoškolských hier, kurzu dramatickej výchovy a dokonalej imitácie Michaela Jacksona, sa vybral na konkurz do Prahy. Domov sa vrátil šťastný, že to má konečne za sebou a ani len netušil, že mu výber do filmu zmení život. „Talent, aký sa tu neobjavil od dôb Tomáša Holého,“ hovorili o Jirkovi, ktorého si do filmu vybrali zo 700 uchádzačov.

Práve pri natáčaní filmu Snowboarďáci sa prvýkrát stretol so svojím novým kolegom a jedným z najbližších priateľov, ktorým nebol nik iný ako Vojta Kotek. Z takmer neznámych chlapcov sa z večera do rána stali hviezdy.