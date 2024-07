Jedna bobuľa vás môže pripraviť o pečeň. Odborník radí, ako sa neohroziť jedením lesných plodov

Na Slovensku stúpa výskyt raritného, no veľmi nebezpečného ochorenia.

Sezóna čučoriedok či lesných jahôd je v plnom prúde a len málokto si ich pri prechádzke v prírode nedopraje. Hoci ovocie zo slovenských lesov je plné vitamínov, v lese by ste sa mali vyvarovať jeho okamžitej konzumácii. Ako varuje odborník, aj jedna bobuľa dokáže narobiť vážne zdravotné problémy.

Zamieňajú si to s nádormi

Hoci sú lesné plody mimoriadne zdravé, nejedzte ich neumyté. Na túto problematiku nedávno na sociálnej sieti upozornil profil rádiológa radiolog_ z_mordoru, ktorý sa podelil o špecifický prípad 25-ročnej pacientky. Prednedávnom sa vo svojej lekárskej praxi stretol s ochorením alveolárnej echinokokózy, ktorú lekári pôvodne zamenili za rakovinu žlčových ciest.

„Vyzerá ako nádor, dokonca sa aj môže správať ako nádor, ale nie je to ozajstný malígny nádor. To najhoršie, čo môžete urobiť, je pichnúť do toho bioptickú ihlu," varuje lekár. Podľa neho môže ochorenie vytvárať metastázy, ale v skutočnosti nejde o zhubné nádory. Za zložitým názvom sa skrýva parazitárna infekcia spôsobená líščou pásomnicou a hoci počet prípadov stále rastie, ľudia sú o nástrahách tzv. echinokoka stále nedostatočne informovaní.

Neumyté lesné plody

Na začiatku sú často neumyté lesné plody, ktoré človek zje nič netušiac niekde v prírode. „Neliečené je to takmer isto smrteľné,“ tvrdí rádiológ.

Ako ďalej upozorňuje, diagnostika choroby môže byť náročná aj pre skúsených lekárov.