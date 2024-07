Nie je len topmodelka, ale aj prísna mama. Simona Krainová prezradila, ako synov odnaučila od sladkého

Čo im v detstve dáme, to s nimi pôjde ďalej, tvrdí česká kráska.

Je nielen topmodelkou, ale aj celkom prísnou mamou, ktorá sa svojich synov Bruna a Maxa snaží viesť k zdravému stravovaniu. „V škole je to ťažké, pretože im, samozrejme, nebudem robiť donáškovú službu, jedia to, čo tam je. No majú tam relatívne zdravú kuchyňu,“ hovorí Simona Krainová pre magazín TopStar. Doma má však ich jedálniček pod palcom viac, preto sa chlapci už dávno rozlúčili s čipsami a sladkými limonádami.

Simona Krainová dbá na jedálniček svojich synov. Foto: Instagram @simonakrainova

Namiesto čokolády ovocie

„Sú zvyknutí na vodu, odmalička pijú len neperlivú vodu, no oni si ju aj pýtajú, sú na ňu zvyknutí, niežeby mali doma nejaký diktát,“ podotýka Simona, ktorá sa sladkosti snaží doma nahrádzať ovocím. „Najedia sa jabĺk, hrozna a banánov a už nesiahnu po sladkom. Sama to tak mám, keď mám chúťky na sladké, idem si po čokoládu, ale keď si zahryznem do jablka, potom už chuť na tú čokoládu nemám,“ priznáva 51-ročná modelka.

„To, čo deťom dáme, potom s nimi v tom živote ide. Keď ich naučíte na limonády, ťažko sa od nich v dvadsiatke odnaučia,“ myslí si Simona Krainová, ktorá sa zo všetkých síl snaží ísť svojim chlapcom príkladom a oboch synov doma pozorne sleduje.

Bruno a Max si od mamy berú príklad. Foto: Instagram @simonakrainova

„Keď vidím, že už začínajú priberať niekde, kde nemajú, hneď im hovorím: ‚Pozor, ten cukrík je dobrý, ale keď ich zješ dvadsať, už to dobré nie je‘. Snažím sa im veci vysvetľovať, nie v nich vytvoriť pocit nechuti, aby nejedli, to nie, ale snažím sa im o tom jedle hovoriť: ‚toto je zdravé, toto má tonu cukru, toto je pre tvoje bruško dobré...‘,“ opisuje svoju jednoduchú metódu.