Krutá správa obrátila jej život hore nohami. Mamička Nikola sa pasuje so zákernou chorobou a prosí o pomoc

„Nikdy som si nepomyslela, že budem v takejto situácii. Veľmi sa hanbím a je mi to nepríjemné, ale nevidím momentálne iné východisko,“ hovorí smutne 32-ročná Nikola, ktorú náhle postihol bolestivý osud. Jej telo posiali modriny, pocítila únavu a lekári konštatovali jediné - myeloblastová leukémia. Okrem zákernej choroby však mladej mamičke komplikuje život aj fakt, že spolu s dcérkou ostali bez príjmu. Keď sa už nedá inak, prosí o pomoc.

Náročné obdobie

„14. februára mi diagnostikovali akútnu myeloblastovú leukémiu. Odvtedy sa mi svet prevrátil hore nohami,“ vracia sa do bolestivého obdobia Nikola, ktorej sa vtedy začal boj o holý život. Ako dodala pre Nový Čas, stihla podstúpiť dôležitú transplantáciu kostnej drene, no posledné dni boli pre ňu veľmi náročné.

Pani Nikol s dcérkou. Foto: Ľudia ľuďom

„Som vyčerpaná. Cítim, že je to iné, ako keď som prvýkrát opustila oddelenie JIS na onkologickom oddelení. Mala som energiu na rozdávanie. Teraz cítim, že jej mám tak akurát do večera a už aj to sa veľakrát premáham, aby som ešte nezaspala,“ hovorí.

Zostala bez príjmu

Nikola sa aj napriek nepriazni osudu nevzdáva. Popri liečbe sa totiž musí starať o dcérku, ktorú má v striedavej starostlivosti. Aj keď jej so šesťročnou Nikolkou pomáha babka, dievčatá sa boria s finančnými ťažkosťami. „Presťahovala som sa, prišla o prácu, jediný príjem, ktorý mi ostal, je príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý mi nepokryje náklady ani na základné potreby,“ povzdychla si statočná žena.