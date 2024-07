Milovala ho s domácimi haluškami. Keď chcela mama potešiť hviezdu Dunaja, urobila tento skvelý perkelt

Aj keď zažila sklamanie, nevzdala sa a pokračovala v ceste za svojím snom. Herečku Lesanu Krauskovú najskôr neprijali na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, no svoje miesto si našla na JAMU v Brne. Prelomovým pre ňu bol aj kasting do seriálu Dunaj, k vašim službám, kde získala jednu z hlavných postáv.

Je vďačný jedák

Herečka priznala, že je „príšerná kuchárka, ale vďačný jedák“, no varenie má napriek tomu veľmi rada. Skvelou kuchárkou je najmä jej mama. „Priznávam, v kuchyni som jej veľmi nepomáhala, no teraz je to so mnou a vareškami úplne ináč. Varím rada a často, najradšej však vegetariánske jedlá,“ prezradila pre Dobré jedlo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovenskeHerecky/posts/pfbid0Htg8F27XdWg2bJfybRXJHTXAJ1ZbjZtnRU5sCAQFtaF4M3KMRf4o2PXxdTrDsqLAl

Pre portál si zaspomínala aj na pochúťku, ktorú jej kedysi robievala práve mama - kurací perkelt. „Uvarila mi ho vždy, keď ma chcela potešiť. Mamin perkelt som milovala s lahodnými domácimi haluškami,“ povedala Lesana Krausková.

Perkelt podľa mamy Lesany Krauskovej: