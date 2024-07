Prekonali smrť dcérky aj trpkú neveru. Michal David a jeho spriaznená duša Marcela sú spolu už 39 rokov

Imponovalo mi na nej, že bola nezávislá, niečo vedela a nebola to taká tá typická fanúšička, povedal o prvom stretnutí so svojom manželkou známy hitmaker.

„Nebudem to rozoberať do detailov, ako to bolo s neverou, ale myslím, že to nášmu vzťahu dokonca prospelo, alebo aspoň mne... Otvorilo mi to oči,“ kajal sa pred niekoľkými rokmi český spevák a hitmaker Michal David po tom, ako svoju manželku Marcelu po smrti dcéry začal podvádzať s milenkou. Bolesť zo straty dcéry sa totiž snažil vyliečiť v náručí inej ženy.

Napriek tomu manželstvo Michala Davida, ktorý v nedeľu 14. júla oslavuje 64. narodeniny, a bývalej tenistky Marcely Skuherskej dnes patrí medzi najstálejšie vzťahy českého šoubiznisu. Známy spevák svoju ženu stretol pred 39 rokmi a ich spolužitie prešlo niekoľkými ťažkými skúškami. Nevera, strata dcéry i prežitie tsunami. To všetko dvojicu ešte viac posilnilo a spojilo.

Michal David. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Cirkusant, ktorý vyrastal v domove

Vlastným menom Vladimír Štancl sa narodil v Prahe do cirkusovej rodiny Kludských, pričom jeho matka Edita Štanclová bola mímkou. Rodičia sa rozviedli, keď mal malý Vladimír šesť rokov a neskôr jeho otec aj so sestrou Michaelou emigrovali do Švajčiarska.

On zostal žiť s matkou, ktorá ho na istý čas musela dať do detského domova. „Mama odišla do Talianska vybavovať svoje angažmán a komunisti jej zakázali zobrať ma so sebou. Takže som na zhruba dva mesiace zostal v detskom domove. Keď ale všetko vybavila, vrátila sa pre mňa a dva roky sme potom žili v Taliansku,“ spomínal David v relácii L.O.V.E.

Ani v Taliansku však nebol s mamou a býval na cirkevnom internáte. „Malo to jediné pozitívum, že som sa za rok perfektne naučil taliančinu a hrať na organe. Dokonca som na ňom doprevádzal sväté omše,“ s trpkým úsmevom spomínal v rozhovore pre Top Star na detstvo, počas ktorého ho trápili zdravotné problémy - silná astma, atopický ekzém aj psychické bloky.

Bol mi ako otec

Počas štúdia na pražskom konzervatóriu založil v roku 1976 jazzovú formáciu Čtyři a už o dva roky neskôr získal ocenenie hudobník roka na Pražských jazzových dňoch. V tej dobe sa zoznámil s Františkom Janečkom, vďaka ktorému najprv začal hrať na klávesoch a potom aj spievať s jeho skupinou Kroky. Bol to práve Janeček, ktorý mu vymyslel umelecké meno Michal David.

Aj po rokoch spevák pre Primu priznal, že mu František Janeček veľmi pomohol, a to nielen po pracovnej stránke. „On mi suploval otca, pretože ja som ho nemal, a v tých 16 rokoch mi pomáhal veľmi aj ľudsky,“ vysvetlil.

Rande nemali

Život mu zmenila aj tenistka Marcela, ktorú stretol v čase, kedy už patril medzi hviezdy popovej scény a tenistka mala rozbehnutú sľubnú športovú kariéru. Ani jeden však o tom druhom nemal ani tušenia.