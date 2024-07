Odborník na imunitu: V obchode nekupujte prekrojený melón. Vďaka štyrom znakom spoznáte zdravý kus

Viete, do koľkých dní by ste mali skonzumovať načatý melón?

Sladký, voňavý, plný vitamínov a tekutiny, ktorá sa v lete náramne hodí. Melón je nenahraditeľná letná pochúťka, ktorá však môže byť pri nesprávnom skladovaní zdraviu nebezpečná. Pri zlom skladovaní a konzumácii sa môžeme nakaziť salmonelózou, listeriózou alebo inou črevnou infekciou. Pozrite sa na rady odborníka, ktorý hovorí, ako spoznať ten správny melón a ako ho skladovať tak, aby nám neublížil.

Foto: Freepik

Nekupujte prekrojený melón

Rizikom je melón, ale aj drobné mäkké ovocie ako sú jahody, maliny či nektárinky. „Áno, ak nevhodne, napríklad na svetle alebo pri nesprávnej teplote skladujeme háklivé ovocie, môžeme prispieť k rýchlejšiemu množeniu všadeprítomných baktérií a plesní,“ uviedol v tlačovej správe Adrián Doboly, odborník na imunity z biotechnologického laboratória Natures. „Baktérie ako sú salmonella alebo E.coli sa pri vhodných podmienkach množia geometrickým radom a v priebehu niekoľkých hodín dokážu premoriť nakazenú potravinu,“ vysvetlil.

Kým dozretý melón je plný vitamínov, vody a antioxidantov, nesprávne skladovaný melón je podľa neho časovanou bombou pre zdravie. Zvýšené riziko hrozí najmä vtedy, ak v obchode kupujeme prekrojený melón, ktorý nebol skladovaný v chladničke. Ideálne je preto kúpiť celý melón, doma ho hneď umyť a odložiť do chladničky. Tam nenakrájaný vydrží štyri dni. Po načatí ho treba skonzumovať do dvoch dní. Pokiaľ si melón radi beriete so sebou na výlet nakrájaný v krabičke, mali by ste ho zjesť do štyroch hodín.

Foto: Freepik

Bolesti brucha a hnačka

Dužina melónu má podľa Dobolyho prirodzene nízke pH, čo znamená, že praje rozmnožovaniu sa choroboplodných zárodkov. Ak na melóne niečo také uvidíte, nestačí odkrojiť viditeľne hnilobou alebo inak napadnutú časť a zvyšok melónu zjesť. Nie je to bezpečné.