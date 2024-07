Dal jej dar, vďaka ktorému stojí za to žiť. Courtney Love na milovaného Kurta Cobaina nezabudla

Ako gitaristka a speváčka pôsobila v skupine Hole. Zahrala si vo viacerých filmoch, medzi najznámejšie patria snímky Miloša Formana Ľud verzus Larry Flynt a Muž na Mesiaci. Známou sa stala aj ako manželka lídra dnes už kultovej skupiny Nirvana Kurta Cobaina, ktorý spáchal samovraždu. Dnes (9. júla) bude mať Courtney Love, speváčka, gitaristka, herečka, ale aj kontroverzná celebrita, 60 rokov.

Courtney Love v roku 1984. Foto: Wikipedia/Island Pictures

Osamostatnila sa skoro

Courtney Love, rodným menom Courtney Michelle Harrisonová, sa narodila 9. júla 1964 v San Franciscu. Po rozvode rodičov vyrastala v rôznym komunitách hippies v americkom Oregone, v ktorých sa pohybovala so svojou matkou. Nejaký čas prežila aj na Novom Zélande. Už v 15-rokoch sa osamostatnila a precestovala Spojené štáty americké (USA), Anglicko či Írsko.

Po návrate do USA sa v Portlande, kde sa živila aj ako striptízová tanečnica, zoznámila s hudobníkom Rozzom Rezabekom zo skupiny Theatre of Sheep. Po rozchode s ním sa usadila v San Franciscu, kde pôsobila vo vtedy začínajúcej kapele Faith No More, v ktorej však vydržala len krátky čas a opäť sa vrátila do Portlandu. V roku 1989 založila spolu s gitaristom Ericom Erlandsonom v Los Angeles alternatívnu skupinu Hole. Debutový album Pretty On The Inside vydala kapela v septembri 1991.

Osudová láska

Ešte pre vydaním albumu sa Courtney Love zoznámila v roku 1990 s Kurtom Cobainom. Ten nejaký čas odolával jej zvodom a ponukám. Znova sa stretli až na jar 1991 v Los Angeles. To už vtedy jeden druhému neodolali. „Ja nie som žena, ja som sila prírody,“ vyjadrila sa vtedy o sebe samotná umelkyňa.

O rok neskôr, 24. februára 1992, sa na pláži Waikiki v Honolulu zosobášili. Narodila sa im aj dcéra Frances Bean Cobainová. „Dal si mi dar, vďaka ktorému stojí za to žiť, našu neskutočne talentovanú, milujúcu, krásnu dcéru Francis Bean Cobain,“ povedala vtedy Courtney.