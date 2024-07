Nejde iba o sex, máme medzi sebou vzácne puto. Hviezda seriálu Komisár Rex už roky žije s dvomi ženami

O polyamorii, teda o vzťahu s dvoma či viacerými partnermi súčasne, sa v posledných rokoch hovorí stále viac, no vzbudzuje veľké kontroverzie. Jedna skupina ľudí si takýto vzťah nedokáže predstaviť, pre druhú je zase láska s viacerými ľuďmi zdrojom šťastia.

Polyamorný vzťah priznala aj herecká legenda Gedeon Burkhard, ktorého slovenskí diváci poznajú ako komisára Brandtnera zo seriálu Komisár Rex. Pre magazín Bunte prezradil, že žije v domácnosti s dvomi ženami a podľa vlastných slov má s oboma hlboké spojenie.

S chemičkou aj marketérkou

„Nie som žiadny mačo, ktorý má dve manželky. Sme skutočná trojka, nielen po sexuálnej stránke, ale máme taktiež vyvážené a hlboké puto vo všetkých smeroch,“ vysvetlil známy herec, ktorý bol dlhé roky verný monogamným vzťahom, no jeho názor zmenila jediná návšteva berlínskeho nočného klubu s veľmi uvoľnenou atmosférou.

„Tu v Berlíne je veľmi široká spoločenská trieda, ktorá experimentuje s alternatívnymi formami vzťahov. Okamžite som sa tam cítil pohodlne a stále viac som rástol do tohto sveta,“ hovoril Gedeon. V roku 2019 sa zamiloval do vedúcej marketingu Ann-Britt Dittmarovej, ktorá rovnako ako on žila výhradne iba v monogamných vzťahoch.

Dokonalú konšteláciu našli až o dva roky neskôr, keď sa do ich vzťahu pridala tretia osoba – chemička Sascha Vedutaová. Tá už svoje skúsenosti s polyamornými vzťahmi mala.

Čo na to mama?