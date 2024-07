Notorický abstinent, ktorý nepije ani na Silvestra. Roman Juraško sa riadi múdrosťou starých Grékov 

Odmalička chcel byť právnikom, ale nakoniec pred 20 rokmi uspel v konkurencii osemtisíc uchádzačov, ktorí sa chceli stať novou tvárou televízie. Roman Juraško je dlhé roky obľúbeným moderátorom, no málokto o ňom vie, že je celoživotným hypochondrom a notorickým abstinentom. Na život bez alkoholu a cigariet mal silné dôvody.

Ako keby ho cez noc mlátili kladivom

Keď mal Roman službu v Teleráne, vstávať musel o štvrtej ráno a navyše to bolo vždy nepravidelné, keďže sa striedal s inými moderátormi.

„Moja životospráva je dosť chaotická a telo občas nevie, či má spať, alebo byť hore, lebo niekedy vstávam ráno o štvrtej a inokedy zas môžem spať do desiatej. Keď idem ráno do televízie, vstávam okolo tej štvrtej, ale spať idem až okolo jednej, takže spím nejaké tri hodiny. A aj keď niekedy spím osem hodín, často sa stáva, že som zbitý ako keby ma niekto celú noc mlátil kladivom,“ hovoril pred rokmi v rozhovore pre Plus lekáreň moderátor, ktorý priznal, že pre Teleráno roky nemal zdravý režim.

Doma ráno neraňajkoval, večer zase niekedy jedol o desiatej, inokedy o polnoci a práve takýto životný štýl ho doviedol k tomu, že sa stal celoživotným odporcom cigariet a alkoholu.

Hypochonder a paranoje

„Kým je človek mladý, je to možno „coolová“ záležitosť fajčiť, ale skôr či neskôr sa to prejaví. Ja sa týmto veciam úplne vyhýbam, dokonca som notorický abstinent. Ani na oslavách či na Silvestra vôbec nepijem. Nie je to z náboženského presvedčenia, jednoducho som sa tak rozhodol. Devastujem svoje telo dostatočne nepravidelným spánkom a životosprávou, nepotrebujem mu ešte nakladať viac,“ vysvetľoval Roman, ktorý sa po odchode z Telerána síce už o štvrtej ráno spontánne nebudí, no aj tak zostáva notorickým abstinentom.

Okrem iného priznáva, že je aj veľmi silným hypochondrom od nechtov na nohách až po končeky vlasov. Diagnózy a prevencia sú vraj jeho druhým menom.